EEUU.- Una jueza desestima la denuncia contra el exgobernador de Nueva York por agredir sexualmente a su asistente

06-07-2021 El antiguo gobernador de Nueva York Andrew Cuomo. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL SPENCER PLATT



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Una jueza ha desestimado este viernes la denuncia contra el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo por agredir sexualmente a su asistente, un caso que provocó su renuncia al cargo después de que varias mujeres denunciaran conductas sexuales inapropiadas.



La jueza de la corte de la ciudad de Albany, Holly Trexler, ha presidido la audiencia, que ha durado menos de diez minutos, y ha escuchado a la asistente del fiscal del distrito, Jennifer McCanney, quien ha asegurado que no iba a oponerse a la moción del abogado de Cuomo de desestimar la denuncia.



Cuomo, que no ha hablado durante la breve audiencia telemática de este viernes, ha negado en repetidas ocasiones la acusación de su antigua asistente, Brittany Commisso, una de las once mujeres que hablaron con los investigadores que contrató la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, según recoge la cadena estadounidense CNN.



En ese informe, la fiscal demócrata concluyó en agosto que el exgobernador de Nueva York acosó sexualmente a once mujeres tras investigar las acusaciones y hablar con las víctimas.



En una rueda de prensa posterior a la audiencia, la abogada de Cuomo, Rita Glavin, ha explicado: "Hoy prevalecen la razón y el imperio de la ley. No la política, la retórica o la mentalidad de la mafia".



La desestimación era esperada, ya que el fiscal del distrito del condado de Albany, David Soares, constató este martes que se iba a negar a procesar a Cuomo, de 64 años, por supuestamente realizar tocamientos sexuales a su asistente en la mansión del exgobernador a finales de 2020, según recoge la cadena estadounidense CNBC News.



En concreto, Commisso denunció que el exgobernador de Nueva York deslizó la mano por su blusa y la agarró del pecho cuando estaban solos en una oficina de la mansión, según recoge ABC News.



"Mi decepcionante experiencia de revictimización con la incapacidad de procesar a un abusador sexual en serie, sin importar el grado en que se cometió el crimen, una vez más destaca la razón por la que las víctimas tienen miedo de revelarlo, especialmente contra las personas que están en el poder", dijo en un declaración este martes a un medio local.