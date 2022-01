ONG denuncia la falta de avances en la investigación del magnicidio en Haití

Foto de archivo del asesinado presidente de Haití Jovenel Moise. EFE/Jean Marc Hervé Abelard/

Puerto Principe, 6 ene (EFE).- La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDH) denunció este jueves la falta de avances en la investigación del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise perpetrado el 7 de julio de 2021, magnicidio que agravó la crisis sociopolítica y económica que sufre el país.

"Seis meses después del trágico asesinato de Jovenel Moise no hay investigación adicional. Ninguna investigación judicial", denuncia este informe.

En el documento, la ONG abogó por el esclarecimiento del acto, "no solo porque el pueblo haitiano debe comprender lo sucedido, sino también porque el derecho a la vida es fundamental, su violación debe conllevar inmediatamente el castigo correspondiente", apuntó.

Para la organización, las autoridades policiales y judiciales deben comprometerse a llevar a cabo una investigación imparcial, entrevistando a todos aquellos que puedan tener un vínculo con las personas y entidades bancarias relacionadas con el crimen.

"El hecho de que no quieran extender la investigación penal a las instituciones bancarias que albergaban cuentas que habían acordado transacciones para pagar a los asesinos de Jovenel Moise, no les protege en absoluto", señala el informe.

Dado que ciudadanos extranjeros participaron activamente en la preparación y ejecución del asesinato, la ONG consideró que también es importante colaborar con las agencias de inteligencia foráneas que puedan ayudar a localizar a los autores y coautores del crimen.

El informe alude al exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, quien enfrenta dos cargos en Estados Unidos relacionados con el magnicidio y permanece detenido en una cárcel de Miami.

Palacios declaró ante las autoridades estadounidenses tras ser retenido el lunes durante una escala aérea en Panamá, desde donde viajó voluntariamente al país norteamericano.

Según documentos judiciales publicados el pasado martes, Palacios detalló que fue contratado para brindar seguridad y participar en una operación en la que iban, en principio, a "capturar" a Moise en el aeropuerto y llevarlo en un avión, pero el 6 de julio le informaron de que los planes habían cambiado a un asesinato.

Palacios, de 43 años, que precisó que la operación completa fue preparada en Haití, tendrá una audiencia el próximo 31 de enero en la que le leerán formalmente los cargos de conspiración para cometer un asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos y proveer apoyo material que resultó en muerte.

RNDDH recomendó a las autoridades policiales y judiciales haitianas que den instrucciones para que se reanude la investigación de la policía judicial, que se identifiquen las instituciones bancarias de Haití que pagaron la preparación y ejecución del crimen, y que se entreviste a todas las personas, sin distinción, que hayan hablado con los identificados como vinculados al crimen.

Del grupo que supuestamente perpetró el ataque a la residencia de Moise el 7 de julio fueron arrestados 18 exmilitares colombianos y dos haitiano-estadounidenses, mientras que otros tres colombianos murieron en tiroteos con la Policía.