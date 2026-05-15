Fundación Madrina propone al Gobierno crear un "bono infantil de emergencia" para combatir la pobreza

Fundación Madrina ha propuesto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la creación de un "bono infantil de emergencia" para combatir la pobreza infantil y evitar los "retrasos" que, según denuncia, sufren estos hogares vulnerables en la recepción de ayudas de la administración pública.

"Este sistema permitiría a las entidades sociales que ya trabajan en el terreno verificar la necesidad y entregar la ayuda en días, evitando los retrasos de hasta nueve meses que sufren actualmente las familias en la administración pública", ha subrayado la fundación en un comunicado.

PUBLICIDAD

Además, ha denunciado que "solo un tercio" de las ayudas contra la pobreza infantil llega directamente a las familias y que la mayor parte del presupuesto se destina a "gastos de gestión y personal".

Según un análisis realizado por la organización, "de los 198,7 millones de euros anunciados" por el Ministerio de Derechos Sociales el pasado mes de mayo para la atención a la pobreza infantil, "solo 65 millones se destinan a intervención directa (alimentos, ropa o material escolar)".

PUBLICIDAD

En concreto, señala que "los 133,7 millones restantes se reparten entre contratación de profesionales (25 millones) y gestión administrativa y de centros (108,7 millones)".

Al prorratear la ayuda directa entre el millón de familias en situación de vulnerabilidad severa en España, Fundación Madrina cifra en "5,42 euros al mes" la ayuda que recibe cada familia, una cantidad que la entidad califica como "insuficiente, equivaliendo al precio de un litro y medio de aceite de oliva".

PUBLICIDAD

"Con 5,42 euros no se combate la pobreza, se la administra", ha advertido el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.

Asimismo, la fundación ha denunciado "un recorte del 94% en los programas de ayuda alimentaria" del Ministerio de Agricultura. Según indican, "el presupuesto habría pasado de 1.600 millones de euros anuales a tan solo 90 millones" lo que supone, según añade, "pasar de una capacidad de compra de 1.000 millones de kilos de arroz a apenas 56 millones".

PUBLICIDAD

Por otro lado, la fundación ha denunciado un "goteo incesante de abandonos de bebés en España" y ha planteado la implantación de las 'Baby Boxes' (buzones bebé o cunas térmicas de acogida anónima), unos "dispositivos especializados instalados en hospitales, centros de salud y entidades autorizadas que permiten a una madre en situación de crisis dejar a su bebé de forma segura, inmediata y confidencial".

Según precisan, este sistema "funciona desde el año 2000 en países como Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Suiza, Italia y Hungría".

PUBLICIDAD

"El objetivo no es fomentar el abandono, sino evitar que ese abandono sea mortal. Si una madre en el límite de sus fuerzas sabe que existe un lugar seguro y anónimo donde su hijo será atendido de inmediato, no lo dejará en la basura. Es así de sencillo y así de urgente", ha subrayado Giménez.

Así se ha pronunciado tras el reciente caso de la detención de una pareja en Málaga capital por el intento de abandono de su bebé de cuatro meses, al que dejaron con un vecino.

PUBLICIDAD

Ante estas situaciones, la fundación propone también "adopciones anónimas y semiabiertas", que se tipifique como "violencia machista la desprotección y la omisión de responsabilidades paternas hacia la mujer gestante" y la eliminación de la patria potestad para los progenitores que abandonen a su pareja durante el embarazo, entre otras medidas.

La Fundación Madrina, que en su último ejercicio atendió a más de 27.000 mujeres vulnerables, mantiene operativo un Servicio de Atención a la Mujer e Infancia (SAMI), disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de los teléfonos 900 649 198 (gratuito) y 91 449 06 90, así como a través de su web, de forma gratuita y confidencial.

PUBLICIDAD

A través del programa SAMI, Madrina ofrece casas de acogida, alimentación, ropa y enseres, apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento social desde el embarazo hasta los tres primeros años de vida del menor.