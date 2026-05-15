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El delegado de Gobierno pide a San Isidro "más solidaridad, justicia y paz"

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El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado por el Día de San Isidro "más solidaridad, justicia y paz", emplazando a una reflexión a aquellos que hoy acudirán a misa pero el lunes seguirán "boicoteando el proceso de regularización".

Así lo ha pedido tras asistir a la Eucaristía de San Isidro Labrador, en la Colegiata de San Isidro, donde el representante del Ejecutivo ha apelado a la reflexión de quienes participan este viernes en actos religiosos ante debates políticos y sociales abiertos en la actualidad.

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"En definitiva, que aquellos que hoy van a venir a misa pero pretenden continuar el lunes boicoteando el proceso de regularización, poniendo trabas a los menores más vulnerables o callando ante la violencia machista, se lo replanteen, que se lo replanteen muy seriamente. Eso sería una magnífica noticia", ha afirmado.

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