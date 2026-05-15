Andrés Iniesta se une a Decathlon como nuevo embajador durante su campaña de verano

Andrés Iniesta y Decathlon se unen este verano para celebrar una forma de entender el deporte más cercana, auténtica y ligada a disfrutar del camino, todo con el exfutbolista del FC Barcelona y de la selección española como nuevo embajador de la marca.

La colaboración nace desde un territorio compartido: el deporte entendido como algo que va mucho más allá de la competición. Una herramienta para disfrutar, crecer, conectar con los demás y sentirse bien. Valores que han acompañado a Iniesta durante toda su carrera y que forman parte del ADN de Decathlon desde hace décadas.

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"Todos los niños en España hemos crecido con Decathlon, sin duda. Para mí, estar a su lado es algo muy especial", explica Iniesta.

Lejos de una campaña centrada únicamente en el rendimiento, la nueva propuesta de verano de Decathlon pone el foco en esos momentos que hacen que el deporte forme parte de la vida cotidiana: escapadas improvisadas, partidos eternos al atardecer, días de playa, rutas en bici o cualquier plan que empiece simplemente con ganas de moverse.

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En ese universo encaja perfectamente Iniesta, una figura que ha trascendido el fútbol para convertirse en referente de generaciones enteras gracias a valores como el respeto, la humildad o el compañerismo. "Los valores que he aprendido y potenciado trabajo, esfuerzo, solidaridad, humildad y respeto son los que me gustan para la vida. El deporte es un vehículo increíble para muchas cosas positivas", señala Iniesta.

Con esta unión, Decathlon continúa reforzando su apuesta por acercar el deporte a todas las personas, desde una mirada mucho más humana, emocional y accesible. Porque, a veces, el verano no va de competir. Va de vivirlo en movimiento.

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