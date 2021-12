Galaxy Buds 2: excelente sonido, pero no para todos

ILUSTRACIÓN - Los nuevos auriculares Galaxy Buds 2 impresionan por sonido y confort. Pero solo pueden desarrollar su potencial con dispositivos Samsung u otros Android equipados con la aplicación Samsung Wearable. Foto: Franziska Gabbert/dpa

Los nuevos auriculares inalámbricos Galaxy Buds 2 de Samsung representan una alternativa más asequible a los Galaxy Buds Pro. Si bien con un diseño más pequeño y ligero, los dispositivos tienen casi la misma gama de funciones que los Buds Pro. El exterior de la carcasa es blanco, el interior opcionalmente en lila, gris oscuro, verde oliva o blanco brillante. Las almohadillas tienen una forma intermedia entre arriñonada y lágrima, y con excepción de los orificios del micrófono, la superficie es lisa. Según el fabricante, los auriculares contienen baterías para un máximo de 3,5 horas de llamadas telefónicas o 5 horas de escucha de música con cancelación activa de ruido (ANC). La batería de repuesto en el estuche proporciona otras 15 horas, sin ANC son algunas horas más. Estos son valores realistas para el uso diario, aunque siempre son unas dos horas menos por carga que los Galaxy Buds Pro. Los auriculares se cargan mediante USB-C o de forma inalámbrica. El sonido lo proporcionan los altavoces de dos vías desarrollados con la filial de Samsung AKG Acoustics. El emparejamiento de los auriculares con móviles Samsung es simple, y solo basta con "abrirlos y seguir las instrucciones en la pantalla". Los ajustes se realizan a través de las aplicaciones Smart Things o Samsung Wearable. Otros dispositivos con sistemas operativos Android también requieren la instalación de la aplicación de Samsung. Si bien con algunos problemas, los Buds también pueden conectarse a dispositivos iOS. Los auriculares son ligeros (cinco gramos por casco) y se sienten cómodos en el oído. Hay tres piezas finales de silicona de diferentes tamaños para ajustarlos al tamaño de la oreja. Aunque los Galaxy Buds 2 tienen mucho "agarre" y no cuentan con un canal para la ecualización de la presión, el efecto del oído tapado no es muy acentuado. Además, como desaparecen casi por completo en el pabellón auricular, se los puede llevar cómodamente incluso en la cama. En cuanto al manejo, todos los movimientos de toque, presión y pulsación prolongada se realizan sobre la superficie lisa de los Buds, que es muy sensible al tacto. Una vez que el usuario se ha acostumbrado a no golpear demasiado fuerte, todos los gestos funcionan bastante bien. Si se desea, se pueden establecer algunos comandos de control adicionales a través de la aplicación Samsung Wearable, por ejemplo, subir o bajar el volumen con un toque más largo. También se puede realizar una práctica prueba de ajuste para determinar si los cascos se ajustan correctamente. El sonido es excelente, con riqueza en los detalles y en los graves, que se manifiesta, principalmente, en los servicios de streaming de música con audio HD y compresión sin pérdidas. Los Buds 2 se lucen especialmente con las canciones más nuevas, pero también las composiciones antiguas remezcladas se convierten en un placer para la escucha. Las "Cuatro estaciones" de Vivaldi, recompuestas por Max Richter, se escuchan maravillosamente. Un archivo MP3 antiguo importado de un CD, en cambio, no suena tan bien. A destacar: en las pruebas, los auriculares sonaban mejor con un móvil Samsung que con un iPhone. El audio espacial, es decir, los efectos sonoros virtuales en 3D con cambios de sonido en función de la posición del oyente, todavía no es una característica de los Galaxy Buds 2. En esta rúbrica, Apple les lleva ventaja con sus AirPods Pro y Max. Los Galaxy Buds 2 también sirven para hacer llamadas telefónicas. Los interlocutores afirman que no hay ningún tipo de ruido, que la calidad del sonido es casi siempre buena y que las interrupciones son una excepción. ¡Hola, Bixby! Sí, los Buds llevan el asistente de voz de Samsung, Bixby. Este permite controlar algunas funciones mediante comandos de voz. De todos modos, hay que sacar el teléfono del bolsillo para la mayoría de las respuestas, así que el beneficio es limitado. Además, los Galaxy Buds 2 ofrecen tres modos de sonido diferentes. El modo ANC de cancelación activa de ruido funciona bien y bloquea muchos ruidos, desde el ruido de los colegas tecleando en sus oficinas hasta el traqueteo del metro o el goteo de los grifos. Dos micrófonos en el exterior detectan el ruido ambiental, mientras que los chips del interior de los Buds filtran el ruido. En modo "Apagado", los cascos simplemente reproducen música. El modo ambiente, por último, deja pasar parte del sonido ambiental para permitirle al usuario mantenerse alerta, y cuenta con tres niveles de intensidad de volumen, de bajo a alto. Este modo de transparencia funciona sorprendentemente mal; en muchos casos se oye poco el entorno. Y lo que llega, suena artificial y procesado. Los Galaxy Buds 2 solo pueden desarrollar su potencial con dispositivos Samsung u otros Android equipados con la aplicación Samsung Wearable. Para iOS, solo hay hasta ahora una conexión Bluetooth. Todos los ajustes finos como el ecualizador, el control de gestos, el asistente de voz o el test de ajuste no están disponibles. La aplicación Galaxy Buds para iOS aún no es compatible con los Galaxy Buds 2. Los nuevos Buds 2 son idóneos para aquellos usuarios de Samsung y Android que deseen unos auriculares discretos y cómodos con un sonido brillante. La calidad de construcción, el ajuste y la duración de la batería son correctos. El precio tampoco es demasiado elevado en comparación con la competencia. Los usuarios de móviles Samsung se benefician de la interacción de los dispositivos. Para los usuarios de iOS, los nuevos de Samsung no son de momento una buena opción, ya que los AirPods de Apple o los recientemente presentados Beats Studio Pro simplemente se llevan mucho mejor con iOS. Los Pixel Serie A de Google también funcionan con los iPhone sin rechistar. Cabe esperar cuál será la respuesta de Samsung a esta falta de compatibilidad. dpa