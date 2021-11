El PSG vuelve a convocar a Ramos, que todavía no ha debutado

El defensa del PSG Sergio Ramos calienta durante el partido de Liga de Campeones ante el Manchester City, el pasado miércoles. EFE/EPA/Peter Powell

París, 27 nov (EFE).- El París Saint-Germain (PSG) convocó este sábado para el partido del domingo contra el Saint-Étienne al defensa español Sergio Ramos, que desde su llegada al club parisino en verano todavía no ha jugado.

El campeón del mundo, de 35 años y fichado por el PSG tras no renovar con el Real Madrid, se sumó el pasado 9 de noviembre a los entrenamientos de grupo, después de acarrear distintos problemas físicos en la rodilla y el muslo.

Los médicos del club le obligaron a ser prudente dado su historial de lesiones recientes, que le llevaron la pasada temporada a disputar solo 21 partidos con el Madrid, menos de la mitad que la anterior.

El jugador fue convocado por primera vez por su nuevo equipo el pasado 23 de noviembre para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero finalmente no debutó en ese encuentro que los británicos ganaron por 2-1.

En una entrevista a Amazon Prime Video que se difundirá este domingo y de la que los medios franceses adelantaron hoy algunos extractos, Ramos reconoce haber pasado momentos difíciles desde su llegada a la capital.

"Me concentro en el hecho de devolver al club la confianza que ha depositado en mí. Espero alcanzar mi mejor nivel", añade en esa intervención.

Su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, admitió este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Saint-Étienne que "lo que necesita ahora es competir".

"Viene de una liga española y también de muchos meses sin competir a una liga francesa que es completamente diferente. Veremos cómo se adapta. Es muy difícil predecir el tiempo, es una cuestión de cómo él se va a adaptar a un nuevo entorno, a una nueva circunstancia, a una nueva liga", concluyó el técnico.

En la lista de mañana también están Mbappé, Marquinhos, Di Maria, Neymar o Juan Bernat, entre otros.