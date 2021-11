Ortega nombra un nuevo embajador en La Habana tras eximir de visado a los cubanos

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en una fotografía de arhcivo. EFE/Jorge Torres

Managua, 25 nov (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró este jueves a su ministro asesor para políticas y asuntos internacionales, Sidhartha Francisco Marín Aráuz, como su nuevo embajador en Cuba, informó el Diario Oficial, La Gaceta.

Marín Aráuz, que ha sido representante permanente de Nicaragua ante la ONU y embajador en Ecuador, reemplaza en el cargo al periodista argentino nacionalizado nicaragüense Luis Cabrera González, según La Gaceta.

Cabrera González era el embajador de Nicaragua en La Habana desde 2007, cuando el líder sandinista Daniel Ortega retornó al poder y restableció las relaciones diplomáticas con Cuba.

El nombramiento del nuevo embajador en La Habana ocurre cuatro días después que el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, estableciera el libre visado para los ciudadanos de Cuba como una medida "humanitaria" para beneficiar a cubanos con familiares en el país centroamericano.

Según la resolución del Ministerio de Gobernación, en vigor desde el lunes pasado, con ello se exime del visado a todos los cubanos que deseen ingresar a Nicaragua "con el fin de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria".

ESTRECHOS ALIADOS

Nicaragua y Cuba han mantenidp estrechas relaciones en los periodos en que el país centroamericano ha sido gobernado por Ortega, que en una primera parte abarcó de 1979 a 1990, y en una segunda inició en 2007.

Ambos países forman parte de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de América (Alba).

El sábado pasado Cuba apoyó la "valiente" decisión de Nicaragua de salir de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que esta descalificara las elecciones del 7 de noviembre ganadas por el actual mandatario.

La 51 Asamblea General de la OEA consideró que las elecciones en las que Ortega se impuso para un quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión, "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".

Como respuesta, Nicaragua denunció la Carta de la OEA y anunció su salida del organismo, un proceso que tardará dos años.

Nicaragua se convierte así en el segundo país, después de Venezuela, también miembro del ALBA, en solicitar la salida de la OEA.

Cuba fue excluida del sistema interamericano en 1962 por sus vínculos con el entonces bloque comunista soviético y sus diferencias con EE.UU.

Los miembros del bloque pidieron la incorporación de Cuba en 2009 en la V Cumbre de las Américas, pero el Gobierno caribeño reiteró que no tenía ningún interés en regresar.