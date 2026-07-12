Meli Camacho vuelve a cargar contra Terelu Campos y Carmen Borrego y reabre la polémica por Bigote Arrocet

Años después de la mediática ruptura entre María Teresa Campos y Bigote Arrocet, la polémica en torno al humorista sigue dando que hablar. Esta vez ha sido Meli Camacho quien ha vuelto a pronunciarse sin tapujos, cargando duramente contra Terelu Campos y Carmen Borrego por la postura que mantienen actualmente hacia la expareja de su madre y asegurando que su actitud era muy diferente cuando la relación seguía adelante.
A su llegada a un evento, Meli afirmó que, aunque ahora ambas se muestran muy críticas con Bigote, en el pasado siempre apoyaron el noviazgo. "Hombre, Carmen y Terelu están muy enfadadas, pero te tengo que decir, y esto sí que es una exclusiva. Serán muy enfadadas, pero cuando estaba Bigote, lo defendían. Y yo me acercaba y me decían: 'Sh, no te vayas a meter con Bigote'. O sea que ellas han fomentado siempre el noviazgo con Bigote. Pero cuando Bigote ha salido rana y se ha pirado, ahora es cuando lo odian. Pero en aquel entonces lo amaban", aseguró.
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La empresaria fue todavía más contundente al referirse a las hermanas Campos, dejando un duro mensaje: "Yo creo que se tenían que callar ellas. Se tenían que callar ellas y coger un oficio y ganar dinero y trabajar". Además, aunque reconoció que desconoce cuál es la situación actual de Bigote Arrocet, dejó claro que su opinión sobre él no ha cambiado: "Yo lo único que sé es que es un sinvergüenza y sigo diciéndolo. Es simpatiquísimo, un encantador de serpientes, pero no lo quiero para novio de mi hija, ni de mi madre, ni de mi abuela". Unas palabras con las que Meli Camacho vuelve a avivar una de las polémicas más recordadas de la familia Campos.