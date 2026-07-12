La UE dice que el legado del fallecido exemir Hamad bin Khalifa Al Thani perdurará

El Cairo, 12 jul (EFE).- El embajador de la Unión Europea (UE) ante el Estado de Catar, Cristian Tudor, expresó sus condolencias por el fallecimiento este domingo del exemir catarí Hamad bin Khalifa Al Thani a los 74 años, a quien calificó de "un líder visionario" y cuyo legado perdurará.

"Con profunda tristeza y pesar, en nombre de la UE en Catar y en el mío propio, extiendo mis más sentidas condolencias a su alteza el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, emir del Estado de Catar, a la familia Al Thani y al pueblo leal de Catar, por el fallecimiento de el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani", señaló Tudor en un mensaje en su cuenta oficial de X.

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El embajador aseguró que el legado del emir padre "perdurará como el de un estadista excepcional y un líder visionario que contribuyó a sentar las bases del renacimiento moderno del Estado de Catar y guió su camino hacia nuevos horizontes de desarrollo y prosperidad".

Sostuvo que "sus logros y su huella imborrable quedarán grabados en la historia de la nación y en la sociedad que creyó en el ser humano e hizo de la inversión en él el fundamento del desarrollo y el progreso".

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Cristian Tudor, que fue designado oficialmente como embajador de la Unión Europea en septiembre de 2022 coincidiendo con la apertura de la primera delegación residente en Catar, aseguró que "ante esta "profunda pérdida, la UE acompaña al Estado de Catar y a su pueblo".

Y recordó "con profundo aprecio y respeto el legado de un líder que dedicó su vida al servicio de su nación y a la construcción de un futuro más próspero para su gente".

El exemir de Catar Hamad bin Khalifa Al Thani, que falleció este domingo a los 74 años, gobernó durante 18 años (entre 1995 y 2013), periodo en el que transformó el país en una potencia energética y elevó su perfil internacional.

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En 2013, abdicó de forma voluntaria dejando paso a su hijo Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al poder con tan solo 33 años.EFE