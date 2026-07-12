El incendio forestal de Los Gallardos queda estabilizado y se autoriza el regreso de 1.000 desalojados

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo por la mañana que el plan andaluz contra incendios forestales, el Infoca, ha dado por estabilizado el fuego de Los Gallardos (Almería) declarado el pasado jueves y por el que han fallecido al menos doce personas, así como que se autoriza el regreso de 1.000 personas que permanecían desalojadas por este fuego.

"Buenas noticias. Tras días muy duros, el Plan Infoca da por estabilizado el #IFLosGallardos", ha escrito el presidente andaluz en su cuenta en la red social 'X', en un mensaje publicado sobre las 11.05 horas.

Moreno se ha desplazado además este domingo al puesto de mando avanzado instalado en Turre (Almería) y tiene previsto atender a las 11,15 horas a los medios de comunicación.

El presidente ha concretado que "el incendio está perimetrado y acotado", por lo que se "desescala a situación operativa 1 y se autoriza el regreso paulatino de las 1.000 personas que permanecían desalojadas". "El dispositivo seguirá trabajando para su control", ha puntualizado.

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"Muchas gracias a todos los equipos por su trabajo, entrega y la máxima coordinación en todas las tareas", ha concluido su mensaje el presidente de la Junta.