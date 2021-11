Brasil.- Bolsonaro califica de "provocación" la recepción de Macron a Lula y dice que "Francia nunca fue un ejemplo"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha calificado este jueves de "provocación" la recepción con honores de Estado que su homólogo francés, Emmanuel Macron, ofreció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio del Eliseo, asegurando a su vez que "Francia nunca fue un ejemplo" para ellos.



"Macron siempre ha ido contra de nosotros y siempre no has atacado en lo que respecta a la cuestión de la Amazonía. Como si él y sus antecesores hubieran preservado alguna cosa en Francia. Parece una provocación, sí", ha protestado el presidente brasileño durante una entrevista para la emisora Sociedade da Bahia.



"Francia no es un ejemplo para nosotros, mucho menos Macron. Macron está muy bien acompañado de Lula, y Lula muy bien acompañado de Macron. Ellos se entienden, hablan el mismo lenguaje", ha ironizado Bolsonaro, quien siempre ha atacado al francés por sus críticas a las políticas medioambientales del Palacio del Planalto.



En concreto, durante la entrevista ha recordado como Macron se opuso en 2019 a un acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por las políticas medioambientales de su Gobierno, aunque Bolsonaro cree que fue por otras cuestiones, como la interrupción de las conversaciones para exportar materias primas desde Brasil.



"Lo que pasa en Europa es que quien no defiende la cuestión medioambiental no renueva mandato, entonces siempre andan atacando a alguien, injustamente, atacan a Brasil", ha especulado un Bolsonaro que asegura que a Macron le interese que el poder en Brasil lo ostente una persona "corrupta, como Lula".



Las palabras de Bolsonaro se dan tras el viaje de Lula a Europa, donde fue recibido por el presidente Macron y el español, Pedro Sánchez, después de pasar por Bruselas, donde dio un discurso ante el Parlamento Europeo. En contraste, el presidente brasileño visitó varias dictaduras de la península arábiga.