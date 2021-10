Oxfam urge a acelerar la donación de vacunas a países del mecanismo COVAX

EFE/ Rodrigo Sura

Madrid, 21 oct (EFE).- Oxfam Intermon ha urgido a acelerar la donación de vacunas contra la covid para los más desfavorecidos, al calificar de "lento e insuficiente" el ritmo actual de "las farmacéuticas y países ricos", como en el caso de España que ha entregado 6,2 de los 30 millones que prometió, un 21 % del total.

Es la demanda de la ONG coincidiendo con la publicación este jueves del informe "Una dosis de realidad", por la alianza People's Vaccine, de la que la Oxfam Intermon forma parte.

A pesar de estas críticas, Beatriz Novales, ha reconocido a Efe que el plazo de donación de vacunas no ha expirado y que el "ritmo de España no es malo, comparado con el resto", pero ha denunciado que las grandes farmacéuticas priorizan su propio beneficio mientras dejan a las personas de lado.

A juicio de Novales, la única manera de poner fin a la pandemia es compartir la tecnología y los conocimientos con otros fabricantes cualificados para que todo el mundo pueda tener acceso a estos sueros.

El informe global de la alianza denuncia que de los 1.800 millones de vacunas que todos los países ricos se comprometieron a donar a países más pobres hasta finales de 2021, solo se han suministrado 261 millones (un 14 %), y, en el caso de las farmacéuticas, solo se han entregado 120 millones (el 12 %).

Además, Novales ha reiterado que el mecanismo COVAX no es la solución para luchar contra el coronavirus en el planeta, ya que la vacuna debe de ser considerada un bien público global, y, por tanto, la solución sólo puede ser global.

Por ello, aboga por suspender los derechos de propiedad intelectual y transferir la tecnología y los medios para que centros de fabricación en los países empobrecidos tengan capacidad de producción de los sueros para satisfacer sus necesidades.

Según Oxfam Intermon, la OMS reconoce como "prioridad mundial" proporcionar vacunas a los países más pobres antes de acabar el año 2021.

Pero, denuncia que los países ricos "están haciendo caso omiso a este llamamiento y trabajan de forma poco concreta para el 2022", algo que causará "innumerables" pérdidas humanas.