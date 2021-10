República Dominicana prohíbe el ingreso a lugares públicos a los no vacunados

Vista de la preparación de una vacuna con­tra la covid-19, en Santo Domingo (República Dominicana), en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría

Santo Domingo, 8 oct (EFE).- Las autoridades de salud dominicanas dispusieron que a partir del 18 de este octubre los mayores de 12 años que no hayan recibido dos dosis de vacunas contra la covid-19 no podrán ingresar a lugares de trabajo en espacios cerrados, ni a centros de estudios y tampoco podrán utilizar el transporte público.

Quienes no presenten su tarjeta de vacunación que indique la aplicación de las dos dosis también estarán impedidos de ingresar a restaurantes, bodegas, discotecas, clubes, centros comerciales, tiendas, casinos, centros deportivos y cualquier otro lugar de diversión.

Aquellas personas mayores de 12 años que no se hayan aplicado dos dosis podrán ingresar a esos lugares siempre y cuando presenten una prueba PCR negativa al covid-19 con al menos 14 días de vigencia.

El Ministerio de Salud Pública también reiteró que se mantiene el uso obligatorio de mascarilla en lugares de uso público, así como el lavado de manos y el distanciamiento físico.

En las últimas semanas es notorio que el uso de mascarillas ha caído en desuso, sobre todo en el interior del país.

Los establecimientos de uso público solo podrán acoger el 75 % de su capacidad, en tanto las actividades que impliquen la aglomeración de personas deberán contar con la autorización expresa del Ministerio de Salud.

Las medidas se emiten después de que el Gobierno diera por terminado el estado de emergencia que imperaba en el país desde marzo de 2020, y con ello la conclusión del toque de queda.

República Dominicana, que ha aplicado dos dosis de vacunas a casi el 60 % de la población objetivo, suma 364.252 casos de coronavirus y 4.065 muertes por la pandemia, de acuerdo con el último boletín sobre la evolución de la enfermedad en país.

La información precisó que 352.734 pacientes se han recuperado de la covid-19 y que los casos activos ascienden a 7.453.