Juez de EEUU recomienda desestimar el caso de violación de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo con la camiseta del Manchester United, en fotografía de archivo. EFE/EPA/Peter Powell

Las Vegas (EE.UU.), 7 oct (EFE).- El caso por presunta violación del delantero del Manchester United, el portugués Cristiano Ronaldo, fue recomendado este jueves para ser desestimado por un juez en Las Vegas (EE.UU.), donde se encuentra la demanda puesta en su contra.

El equipo legal de Kathryn Mayorga, quien acusó a Cristiano Ronaldo de agredirla sexualmente en 2009, aún podría oponerse a la recomendación del juez Daniel Albregts de retirada de su caso del tribunal y tiene hasta el 20 de octubre para hacerlo.

La estrella de Old Trafford se enteró este miércoles del fallo que el juez Albregts dictamino al escribir que "Se recomienda conceder la moción de Ronaldo de poner fin al caso de sanciones. Se recomienda además que la acción de Mayorga sea desestimada con prejuicio".

Ronaldo fue acusado por la exmodelo Mayorga de agredirla sexualmente en 2009 en una habitación de hotel de Las Vegas.

La acusación se hizo contra Cristiano Ronaldo hace una década y los reclamos de Mayorga se resolvieron fuera de los tribunales hace 12 años, después de que recibió más de medio millón de dólares del delantero portugués, entonces con el Real Madrid.

Sin embargo, en 2018, Mayorga comenzó los procedimientos para anular su acuerdo inicial, argumentando que se firmó bajo coacción, pero sin dar ningún tipo de argumentos legales.

Los nuevos reclamos de Mayorga fueron negados categóricamente por Ronaldo cuando presentó su defensa ante un tribunal de Las Vegas en donde la denunciante solicitaba una nueva indemnización de 77 millones de dólares en daños y costos.

Tras conocerse la nueva decisión del juez, el abogado de Ronaldo, Peter S. Christiansen, dijo que "Estamos complacidos con la revisión detallada de este asunto por parte del tribunal y su voluntad de aplicar justamente la ley a los hechos y recomendar el sobreseimiento del caso civil contra el Sr. Ronaldo".

En junio, los abogados de Ronaldo, Christiansen Trial Lawyers, presentaron una moción de emergencia para que los representantes legales de Mayorga, Stovall and Associates, fueran descalificados y el caso desestimado.

También presentaron una moción de emergencia para sellar todos los documentos confidenciales de inmediato.

Afirman que su abogada Leslie Stovall no reveló cientos de documentos relacionados con la investigación policial pirateada por Football Leaks.

En documentos para desestimar el reclamo, el equipo de Ronaldo acusó a Stovall and Associates de incluso acercarse a los piratas informáticos en busca de más documentos sin revelarlo a los tribunales.