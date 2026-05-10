Lydia Lozano tira de humor al hablar de la recuperación de su marido: "Hay una bacteria que está enamorada de Charly"

Siempre atenta con los compañeros, Lydia Lozano ha vuelto a dar el parte médico sobre la evolución de su marido Charly, que continúa recuperándose de las complicaciones surgidas tras su operación de espalda, que le han hecho pasar por quirófano en varias ocasiones en los últimos meses. Han sido semanas en los que la periodista ha estado bastante preocupada por su compañero de vida debido a que las noticias no eran las esperadas.

Pero las últimas veces que ha explicado cuál es la situación, si actitud, su sonrisa y sobre todo el sentido del humor que la caracteriza han sido la clave para confirmar que, aunque lenta, la recuperación del marido de Lydia va a mejor: "El parte de Charly, se va a llamar así la serie, 'El parte de Charly'. No, simplemente deciros que bueno, pues como hay mucha gente pendiente, pues sí, en la última operación se le infectó un punto y volvió, fluyó la bacteria otra vez. Hay una bacteria que está muy enamorada de Charly".

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Ante su aplaudida actitud como cuidadora de su marido, Lydia confirma que Charly no puede tener mejor enfermera: "Desde luego que no, porque que tenga un aguante...". Una paciencia que la comunicadora achaca a su paso por el desparecido 'Sálvame', donde se convirtió en uno de los pilares fundamentales que presentó Jorge Javier durante casi quince años.