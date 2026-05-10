Irán avisa que responderá de manera "decisiva" a un posible despliegue militar europeo en Ormuz

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha avisado este domingo que su país responderá en consecuencia a cualquier posible despliegue militar europeo en el estrecho de Ormuz para contribuir al bloqueo perimetral de Estados Unidos en la zona.

"La presencia de buques de guerra franceses y británicos, o de cualquier otro país que potencialmente acompañen las acciones ilegales e internacionalmente ilícitas de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, recibirá una respuesta decisiva e inmediata", ha avisado el viceministro.

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La amenaza ocurre un día después de que fuentes del Ministerio de Defensa británico anunciaran que el destructor 'Dragon' de la Marina Reala comenzará un próximo despliegue en preparativos para una posible misión internacional de protección del transporte marítimo en el estrecho.

El destructor se posicionará "en la región de Oriente Próximo", según un portavoz del Ministerio de Defensa británico, preparado para sumarse a la iniciativa liderada por Reino Unido y Francia una vez que cesen las hostilidades entre Irán y las fuerzas estadounidenses e israelíes.

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Aunque existe un frágil alto el fuego en vigor, el viernes las fuerzas estadounidenses atacaron dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La misión propuesta e impulsada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, involucraría a una coalición de naciones dispuestas a garantizar la libertad de navegación en el estrecho, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo y gas, así como para otros productos, incluidos fertilizantes.

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