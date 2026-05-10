Se acerca final muy ajustada por definir al rival de Fujimori por la presidencia de Perú

Lima, 10 may (EFE).- El cómputo final de votos de las elecciones presidenciales de Perú se acerca a su final, con solo 418 actas impugnadas por resolver, y ya se anticipa que la definición del candidato que competirá con la derechista Keiko Fujimori en segunda vuelta será muy ajustada, con alrededor de 13.000 votos de diferencia hasta el momento, de acuerdo al conteo al 99,5 % difundido este domingo.

De acuerdo a la plataforma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori mantiene el 17,17 % de la votación con 2.865.593 boletas válidas, seguida por el izquierdista Roberto Sánchez con 11,99 %, que equivale a 2.001.649 votos, y el ultraderechista Rafael López Aliaga con 11,91 %, que representa 1.988.394 votos.

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La diferencia entre Sánchez y López Aliaga es de 13.255 boletas, una cifra que ha ido bajando en los últimos días rápidamente y revela la intensa competición de ambos postulantes en las urnas.

De un total de 92.766 actas de votación en los comicios generales, realizados el 12 y 13 de abril pasado, sólo resta por incluir los votos de 418 actas que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para resolver impugnaciones o errores en la consignación de los votos.

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Tal como los organismos electorales tenían previsto, el cómputo completo debe concluir en las próximas horas con la expectativa de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realice la proclamación de los ganadores que acudirán a la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

No obstante, López Aliaga reiteró el sábado que ha sido deliberadamente perjudicado con los problemas logísticos que causaron grandes retrasos en la apertura de colegios el día de las elecciones en Lima, su bastión electoral, pese a que los análisis realizados por misiones de observación como la Asociación Transparencia concluyen que estas afectaciones no influyeron en el resultado final.

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El candidato de Renovación Popular amenazó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, con llevarlo a la cárcel si finalmente proclama los resultados, después de que la entidad electoral no haya accedido a su reclamo para convocar comicios complementarios en Lima.

"Señor Burneo, está en sus manos el destino del Perú. Dios le ha puesto esa misión en su vida. Conozco a su familia. Son gente decente. No pase a la gente como el felón, el traidor a la patria. Recapacite", señaló López Aliaga, quien en otras intervenciones públicas ya ha amenazado incluso a la máxima autoridad electoral con agresiones de índole sexual.

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Al mismo tiempo, desde Huaycán, una populosa zona del extrarradio de Lima, Sánchez pidió el sábado el respeto al voto del "Perú profundo" ante la inminente proclamación de los resultados de los comicios y el probable ambiente de "caos", que advierte será generado por los perdedores.EFE