Fairphone gana comparativa sobre responsabilidad social

ILLUSTRATION - Das Shiftphone 6m des Herstellers Shift, aufgenommen am 07.08.2019 in Berlin (gestellte Szene). Foto: Franziska Gabbert

Bajo el capó de un teléfono inteligente hay cientos de componentes fabricados a partir de más de 50 materias primas. La amplia ramificación de las cadenas de suministro globales implica altos riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente en todo el mundo. La fundación alemana de análisis de productos y protección del consumidor Stiftung Warentest realizó una comparativa que analiza las medidas ambientales y ético-sociales de las distintas marcas de teléfonos móviles. Para ello, los encargados de las pruebas enviaron a las empresas cuestionarios en los que se les pedía que revelaran qué requisitos sociales y ecológicos imponen a su cadena de suministro y a la extracción de materias primas, y cómo los controlan. Además, se solicitó a los fabricantes que lo demostraran mediante un dispositivo de su elección. Stiftung Warentest requirió asimismo permiso para que expertos independientes inspeccionaran las instalaciones de producción a través de una conexión de vídeo online. El triste resultado: según Stiftung Warentest, cinco de los nueve proveedores encuestados no mostraron ningún compromiso significativo con la responsabilidad social corporativa. Cuatro de ellos ni siquiera respondieron al cuestionario, uno de ellos tan mal que no pasó de un "Insuficiente". Los mejores resultados de la prueba los obtuvieron Fairphone y Shiftphone, ambos con un "Bueno", donde la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa forman parte de la filosofía de la marca. Ambos proveedores convencieron a los examinadores con una política corporativa muy buena, cuya aplicación, además, fue demostrada de manera muy transparente. Ambos pagan a sus empleados muy por encima del salario mínimo y apuestan por una extracción justa de las materias primas. Sin embargo, incluso en el caso de estos fabricantes comprometidos, apenas es posible rastrear todas las materias primas importantes hasta la mina. Los dos mayores productores de teléfonos inteligentes, Samsung ("Satisfactorio") y Apple ("Suficiente"), presentaron buenas políticas corporativas, pero no permitieron a los evaluadores independientes una visita online a sus líneas de montaje final. Samsung fue algo más transparente que Apple y aportó pruebas de las condiciones de trabajo y del origen de las baterías y los componentes. Apple dejó sin respuesta las preguntas sobre el montaje final, así como sobre el origen de determinados componentes y materias primas. dpa