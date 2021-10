Alejandro Sanz, feliz con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

MADRID, 2 (CHANCE)



El pasado 23 de septiembre, la Cámara de Comercio de Hollywood anunciaba que el artista español Alejandro Sanz iba a contar con la estrella numero 2.703 en el Paseo de la Fama en Hollywood, dedicada en la categoría de grabación. El acto de este reconocimiento al músico ha tenido lugar este viernes 1 de octubre en 1750 Vine Street, frente al edificio de Capitol Records.



Como loco de contento y orgulloso de ser todo un icono en el mundo de la música, el artista ha compartido varias fotografías a través de sus redes sociales expresando a todos sus seguidores la alegría tan infinita que siente ante este reconocimiento:



"Soñé con la música, con subirme a un escenario, pero nunca soñé con tener una estrella de la fama en Hollywood. Por eso, hace tan bello e inolvidable este momento. Recibir una estrella es el resultado de todo el cariño acumulado por todxs vosotrxs a lo largo de mi carrera y de mi vida. Gracias por estar siempre, por no fallar. Y gracias a la vida, que no deja de sorprenderme. Nos vemos en los escenarios. Os quiero"



Rachel Valdés ha querido acompañar a Alejandro en este día tan especial para él y, otros de los apoyos máximos para el artista ha sido su hija Manuela, que a pesar de su ausencia, le ha dedicado unas palabras a su padre: "Aunque no esté ahí contigo, estoy desde una pantalla viéndote, mandándote un abrazo y diciéndote lo orgullosa que estoy de ti".