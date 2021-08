Fútbol.- El PSG rechaza la última oferta del Real Madrid por Mbappé de 200 millones de euros

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



La operación de Kylian Mbappé por el Real Madrid no saldrá finalmente en este mercado de fichajes después de que el Paris Saint-Germain haya rechazado la última oferta de los merengues de 200 millones de euros, una cantidad que han desestimado a escasas horas del cierre de mercado este martes.



El club blanco, que ha subido su oferta otros 20 millones de euros, no podrá incorporar en este mes de septiembre a Mbappé, que queda libre el próximo mes de enero y podría negociar con cualquier club sin necesidad de pagar un traspaso al Paris Saint-Germain.



Según recogen varios medios franceses, la descomunal oferta del Real Madrid ha sido insuficiente para los dueños del PSG, que se han cerrado en banda y no han querido negociar en ningún momento. Su objetivo, desde este mismo miércoles, será convencer a Mbappé para que renueve y puede seguir en el Parque de los Príncipes.



A pocos minutos de las doce de la noche, Mbappé recurrió a las redes sociales para repostear en Instagram un mensaje de un amigo que le agradece su profesionalidad y le pide que "reprograme sus sueños para dentro de poco". El jugador del PSG también fue cariñoso en redes con su compatriota Eduardo Camavinga al Real Madrid.



Gestos del jugador francés que confirman su simpatía por el Madrid, pero que no han impedido que siga vistiendo la camiseta parisina en un vestuario de ensueño junto a Lionel Messi, Neymar Junior y Sergio Ramos, entre muchos otros jugadores.