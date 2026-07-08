Agencias

Un ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Odesa deja cuatro muertos y seis heridos

Guardar
Google icon
Imagen MKQYYKIH6JBPXCKCAFFQBEOVSQ

Las autoridades ucranianas han informado este miércoles de que un ataque del Ejército ruso contra la ciudad de Odesa ha dejado cuatro muertos y seis heridos, en el marco de una nueva ola de ataques contra Ucrania.

"Lamentablemente, este ataque hostil cobró la vida de cuatro personas. Un dolor indescriptible. Nuestras condolencias a la familia y seres queridos. Otras seis personas resultaron heridas", ha informado el gobernador de la provincia, Sergii Lisak, en un comunicado.

Previamente Lisak ha señalado que la ciudad estaba siendo atacada y que la infraestructura había resultado dañada.

Este ataque llega en una jornada en la que otras seis personas han fallecido en distintos bombardeos rusos contra varios puntos de la geografía ucraniana, en una nueva oleada de ataques del Ejército de Rusia contra Kiev, pero también otras provincias del país como Jersón y Járkov.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La tenista ucraniana Marta Kostyuk considera "terrible" que el COI levante el veto a Rusia

La tenista ucraniana Marta Kostyuk considera "terrible" que el COI levante el veto a Rusia

Miles de personas despiden a Jameneí en un acto masivo en los suburbios al sur de Beirut

Infobae

Fiscalía de México solicita nuevos requerimientos a EE.UU sobre captura de El Mayo Zambada

Infobae

Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz

Infobae

Las reservas internacionales netas de El Salvador crecen el 15,23 % en 2026

Infobae