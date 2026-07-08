Agencias

Trump amenaza con una respuesta "mucho peor" si Irán vuelve a atacar barcos en Ormuz

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Washington, 8 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los nuevos ataques estadounidenses contra Irán fueron una represalia por el bombardeo iraní de embarcaciones ocurrido el martes y advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será "mucho peor".

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", escribió Trump en su red social Truth Social, luego de que el Comando Central atacara a Teherán por segundo día consecutivo tras el rompimiento de la tregua. EFE

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