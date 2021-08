La tercera visita de Morat a Cap Roig se salda con un nuevo éxito

El grupo colombiano Morat durante el concierto que ofrece en el Festival de Cap Roig, dentro de su gira "¿A dónde vamos?", este lunes en Calella de Palafrugell, Girona. EFE/David Borrat

Palafrugell (España), 17 ago (EFE).- El festival de Cap Roig ha vuelto a caer rendido este lunes rendido a los pies del cuarteto colombiano Morat, que por tercera vez subía a este escenario para ofrecer los temas que, desde 2015, han conquistado el corazón de miles de seguidores en todo el mundo como “Presiento”, “Porfa no te vayas” o “Cómo te atreves”.

La noche ha empezado con la actuación de la joven Susana Cala, que es la hermana de uno de los componentes de Morat, Juan Pablo Isaza. “Es increíble que mi hermana esté tocando antes de nuestros conciertos”, ha dicho el cantante al poco de empezar la actuación.

Los cuatro integrantes de la banda han explicado en una entrevista con EFE que es la tercera vez que visitan el Cap Roig de la región catalana y que les parece un escenario “espectacular”. “Nos fascina el ambiente, es increíble, esperamos seguir viniendo y que esto no pare”, han confesado.

La banda tenía muchas ganas de volver a Calella de Palafrugell y más después de que el año pasado se tuviera que suspender el concierto por la pandemia.

“Es un sentimiento agridulce porque nos encantaría ver a la gente gritando y saltando, pero seguro que algún día volverá a ser así”, han afirmado esperanzados de alcanzar todavía mayores cotas de éxito.

Y eso que, desde que en 2015 publicaron su primer sencillo, “Mi nuevo vicio”, junto con la mexicana Paulina Rubio, su carrera no ha parado de ascender.

Tras ese éxito, llegó su primer disco, “Sobre el amor y sus efectos secundarios” y, poco después, el segundo, “Balas perdidas”; los dos llenos de temas que han acabado seduciendo a miles de seguidores de todo el mundo.

Además, los colombianos acumulan varios premios como Mejor artista latino de los 40 Music Awards, Mejor banda revelación de los premios 40 Principales, la nominación a un Latin Grammy como Mejor nuevo artista, o el Botón de oro de Youtube con más de 1’5 billones de visualizaciones.

Este lunes Morat ha presentado en Calella de Palafrugell su tercer álbum, “¿A dónde vamos?”, con canciones como la que da al título al disco, “De cero”, “Idiota”, “No hay más que hablar” o “Bajo la mesa”, que han interpretado para el público que llenaba las gradas de Cap Roig y que agotó todas las entradas disponibles hace semanas.

La mayoría de los 1.700 asistentes eran jóvenes que sabían de cabo a rabo todos los temas de la banda y que ya antes que empezara estaban impacientes e ilusionados.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con el tema “Primeras veces”, que el público ha coreado moviendo los brazos de lado a lado, con la luz de los móviles encendida.

Y en temas más animados como “Al aire”, “Cuando el amor se escapa” o "Aprender a quererte" el público no han podido reprimir las ganas de bailar y cantar.

“¡Queremos un souvenir de Cap Roig!”, han gritado los músicos antes de dar una grata sorpresa a una de sus fans: la banda ha elegido a una de las asistentes para que subiera al escenario a firmar su piano como recuerdo.

“Simplemente pasa”, “Yo no merezco volver”, “Mi suerte” o “Acuérdate de mí” han sido otros de los temas que han interpretado durante el concierto, que ha durado unas dos horas.

Para la parte final, se han reservado alguno de los temas más conocidos y que elevaron su popularidad. “Cuando nadie ve” y “Besos en guerra” han servido para dar paso a los bises, que el público ha reclamado al grito de “Otra, Otra!”.

“No se va” y “Como te atreves” han puesto el punto y final a un concierto que ha dejado un regusto muy dulce entre los asistentes.

El festival encara esta semana su traca final con Silvia Pérez Cruz, Sopa de Cabra, Hombres G y Sara Baras, que será la encargada de despedir la edición del 2021.