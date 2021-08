Ciencia.-Los cerebros de las aves dejaron atrás a otros dinosaurios

02-08-2021 Un modelo 3D transparente del cráneo y el cerebro de un pájaro fósil (en rosa). POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CHRISTOPHER TORRES / THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AU



Una forma cerebral única puede ser la razón por la cual los antepasados de las aves vivientes sobrevivieron a la extinción masiva que se atribuyó a todos los demás dinosaurios conocidos.



Es la conclusión de una investigación sobre un fósil de pájaro recién descubierto, dirigida por la Universidad de Texas en Austin (UT).



"Las aves vivas tienen cerebros más complejos que cualquier animal conocido, excepto los mamíferos", dijo en un comunicado el investigador principal Christopher Torres, quien realizó la investigación mientras obtenía un doctorado, la Facultad de Ciencias Naturales de la UT y ahora es investigador asociado en la Escuela de Geociencias de UT Jackson. "Este nuevo fósil finalmente nos permite probar la idea de que esos cerebros jugaron un papel importante en su supervivencia".



El fósil tiene unos 70 millones de años y tiene un cráneo casi completo, una ocurrencia rara en el registro fósil que permitió a los científicos comparar el ave antigua con las aves que viven en la actualidad. Los hallazgos aparecen en Science Advances.



El fósil es un nuevo espécimen de un pájaro llamado Ichthyornis, que se extinguió al mismo tiempo que otros dinosaurios no aviares y vivió en lo que hoy es Kansas durante el período Cretácico tardío. Ichthyornis tiene una combinación de características similares a las de los dinosaurios aviares y no aviares, incluidas las mandíbulas llenas de dientes pero con un pico en la punta. El cráneo intacto permitió a Torres y sus colaboradores observar más de cerca el cerebro.



Los cráneos de aves se envuelven firmemente alrededor de sus cerebros. Con datos de imágenes de TC, los investigadores utilizaron el cráneo de Ichthyornis como un molde para crear una réplica en 3D de su cerebro llamada endocast. Compararon ese 'molde' dejado por el hueco que ocupó el cerebro con los creados para aves vivas y parientes dinosaurios más distantes.



Los investigadores encontraron que el cerebro de Ichthyornis tenía más en común con los dinosaurios no aviares que con las aves vivas. En particular, los hemisferios cerebrales, donde las funciones cognitivas superiores como el habla, el pensamiento y las emociones ocurren en los humanos, son mucho más grandes en las aves vivas que en los Ichthyornis. Ese patrón sugiere que estas funciones podrían estar relacionadas con sobrevivir a la extinción masiva.



"Si una característica del cerebro afectara la supervivencia, esperaríamos que estuviera presente en los supervivientes pero ausente en las víctimas, como Ichthyornis", dijo Torres. "Eso es exactamente lo que vemos aquí".



La búsqueda de cráneos de pájaros primitivos y dinosaurios estrechamente relacionados ha desafiado a los paleontólogos durante siglos. Los esqueletos de aves son notoriamente frágiles y rara vez sobreviven intactos en el registro fósil en tres dimensiones. Los cráneos bien conservados son particularmente raros, pero eso es exactamente lo que los científicos necesitan para comprender cómo eran sus cerebros en la vida.



"Ichthyornis es clave para desentrañar ese misterio", dijo Julia Clarke, profesora de la Escuela de Geociencias de UT Jackson y coautora del estudio. "Este fósil nos ayuda a acercarnos mucho más a responder algunas preguntas persistentes sobre las aves vivas y su supervivencia entre los dinosaurios".