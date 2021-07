Twitter eliminará ‘Fleets’ de la aplicación por falta de interés

The Twitter Fleets feature, top, on a smartphone arranged in New York, U.S., on Wednesday, Nov. 18, 2020. Twitter Inc. is slowing the rollout of Fleets, its Snapchat-like tool for posting disappearing stories, because of "performance and stability problem" that were hurting functionality. Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

(Bloomberg) -- Twitter Inc. eliminará Fleets, la versión de la compañía de historias que desaparecen, después de que estas no lograron generar entusiasmo entre los usuarios.

Twitter lanzó Fleets hace solo ocho meses después de probar el producto en un puñado de mercados. La función, que apareció de manera prominente en la parte superior de la aplicación, permitía a las personas compartir publicaciones que desaparecían después de 24 horas, un formato inventado por Snap Inc. y luego copiado y popularizado por el conjunto de aplicaciones de Facebook Inc., entre ellas Instagram.

Pero este miércoles, Twitter dijo en una entrada de su blog que si bien esperaba que la naturaleza efímera de Fleets alentaría a más personas a publicar, fue utilizado principalmente por personas que ya usan regularmente el servicio.

“Esperábamos que Fleets ayudara a más personas a sentirse cómodas uniéndose a la conversación en Twitter”, escribió la compañía. “Pero, desde que presentamos Fleets a todos, no hemos visto un aumento en la cantidad de personas nuevas que se unen a la conversación como esperábamos”.

Las historias que desaparecen han sido un producto popular para otras compañías de redes sociales, principalmente Instagram y Snapchat, donde la mayoría de las publicaciones son fotos o videos. Mientras tanto, los tuits están dominados por texto. Twitter dijo que está buscando incorporar más funciones en la aplicación para alentar a las personas a compartir fotos y videos con más frecuencia.

Si bien Twitter probó la publicación de anuncios a través de Fleets, el producto no generó ingresos significativos. La función será descontinuada oficialmente el 3 de agosto, dijo la compañía con sede en San Francisco.

