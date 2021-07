Apple busca aumentar en 20% producción del nuevo iPhone en 2021

(Bloomberg) -- Apple Inc. ha pedido a los proveedores que fabriquen hasta 90 millones de su iPhone de próxima generación este año, un fuerte aumento con respecto a sus envíos de dispositivos de 2020, según personas con conocimiento del tema.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, ha mantenido un nivel constante de producción en los últimos años de aproximadamente 75 millones de unidades desde el lanzamiento de un dispositivo hasta fin de año. El pronóstico actualizado para 2021 sugeriría que la compañía anticipa que su primer lanzamiento de un iPhone desde el despliegue de las vacunas contra el covid-19 desbloqueará una demanda adicional. El próximo iPhone será el segundo con 5G de Apple, un incentivo clave que impulsa a los usuarios a actualizarse.

La actualización de este año será más gradual que el iPhone 12 del año pasado, enfatizando las mejoras en el procesador, la cámara y la pantalla, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas ya que los planes no son públicos. Apple está planeando actualizaciones para todos los modelos actuales, que abarcan las versiones regulares de 5,4 y 6,1 pulgadas y los modelos Pro de 6,1 y 6,7 pulgadas. Se espera que los teléfonos, con nombre en código D16, D17, D63 y D64, se anuncien en septiembre, anticipándose a la del año pasado que fue en octubre, en parte gracias a la recuperación de la cadena de suministro.

Si bien el diseño de los nuevos teléfonos de Apple se mantendrá prácticamente sin cambios, la compañía planea reducir el tamaño de la cámara frontal y el recorte o muesca del sensor de desbloqueo facial, para estar más alineado con sus rivales. La compañía espera eventualmente eliminar la muesca por completo en una versión futura del iPhone y es probable que reduzca su tamaño aún más el próximo año.

Un portavoz de Apple declinó a hacer comentarios.

Si bien Apple ha pedido a los proveedores que fabriquen hasta 90 millones de unidades, el número real podría ser unos pocos millones por debajo de ese objetivo, dijo una de las personas. Las sanciones al negocio de teléfonos inteligentes de Huawei Technologies Co. es un factor importante para el aumento de los pedidos de envío de Apple, según otra persona familiarizada con la estrategia.

No se espera que la actual escasez de chips que ha socavado las operaciones en varias industrias globales afecte la producción del próximo iPhone, dijeron algunas de las personas. Apple es el mayor cliente del fabricante de chips clave Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y sus pedidos descomunales hacen que el lanzamiento de un nuevo iPhone sea un evento anual que los proveedores de Asia planean con meses de anticipación.

