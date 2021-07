Vacuna china fue inferior a la de Pfizer en un estudio de Chile

(Bloomberg) -- La vacuna de Sinovac Biotech Ltd. fue menos potente que la de Pfizer Inc. en detener el covid-19 en Chile, donde ambos tratamientos se usaron simultáneamente, según reveló el primer análisis en el mundo real que compara una vacuna fabricada en China con una con tecnología de ARNm.

Los investigadores concluyeron que CoronaVac, la vacuna de la farmacéutica china, tuvo una eficacia de 66% en la prevención del covid-19 entre adultos que habían completado su proceso de vacunación, lo que contrasta con el 93% del tratamiento elaborado por Pfizer y su socio BioNTech SE.

La vacuna inactivada, administrada a más de 10 millones de chilenos, fue un poco menos eficaz en prevenir hospitalizaciones y muertes que la vacuna de ARNm, que se administró a menos de medio millón de personas, según el estudio publicado el miércoles en el New England Journal of Medicine.

La investigación se realizó entre febrero y mayo, cuando alfa y gamma eran las variantes de preocupación detectadas con mayor frecuencia en Chile. Datos preliminares publicados en abril revelaron que CoronaVac tuvo una eficacia de 67% en la prevención de casos sintomáticos de covid-19 y de 80% en evitar muertes por la enfermedad.

Los resultados finales sugieren que CoronaVac, el pilar de la estrategia de vacunación de Chile, brinda una eficaz protección contra el covid-19, incluidos cuadros graves de la enfermedad, en consonancia con los resultados de los ensayos de fase intermedia, dijeron los autores.

Hasta el 10 de mayo, el Ministerio de Salud de Chile había administrado casi 14 millones de dosis de CoronaVac, incluidas las suficientes para completar el proceso de vacunación de 6,36 millones de personas. En comparación, se habían administrado 2,4 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Las personas de 16 años o más son elegibles para recibir la vacuna china, de acuerdo con el calendario nacional de vacunación.

A continuación, datos de eficacia comparativos:

El estudio fue financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile.

