Al menos siete presos muertos en enfrentamiento entre bandas en Guatemala

Actualiza con cifra de siete fallecidos, declaraciones del Ministerio de Gobernación y de la Fiscalía ///Ciudad de Guatemala, 20 Mayo 2021 (AFP) - Al menos siete presos fueron asesinados, varios de ellos decapitados, durante un presunto enfrentamiento el miércoles entre dos bandas en una cárcel en el oeste de Guatemala, donde la policía asegura que ya recuperó el control de la situación."Preliminarmente se conoce del fallecimiento de siete personas reclusas", dijo en un comunicado el Ministerio de Gobernación (Interior). La cifra fue ratificada por la Fiscalía, cuyo personal logró acceder a la prisión de Cantel, Quetzaltenango, 205 km al oeste de la capital.En un primer momento, el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, dijo a la AFP que el suceso se produjo por un enfrentamiento entre dos bandas, y que al menos seis presos fallecidos están decapitados. Según Aguilar, una de las bandas atacó a la otra en represalia por un incidente sucedido anteriormente.Aunque posteriormente el Ministerio de Gobernación describió el hecho como parte de un "motín".Hasta el momento no existe una versión de las autoridades penitenciarias responsables de esa cárcel. - Pandilleros o narcotraficantes -Por ahora se desconocen los motivos de las ejecuciones. "Se manejan dos versiones ahora, una que es por una pelea entre pandilleros, pero no se descarta que también estén involucrados miembros del narcotráfico", dijo Aguilar.En esa prisión purgan condena miembros de la mara Salvatrucha y de su antagónica Barrio 18, además de integrantes de bandas de narcotraficantes. Hasta el momento no se ha informado de las identidades y filiaciones de los involucrados. El penal de Cantel es escenario habitual de sucesos violentos y motines con reos muertos, lo cual ha provocado la condena de grupos defensores de los derechos humanos.Aguilar explicó que fueron enviados unos 500 miembros de la policía para retomar el control del centro de detención.El Ministerio de Gobernación lamentó la matanza e indicó que se ha coordinado la presencia y apoyo de unidades de la Policía Nacional Civil y autoridades del Ministerio Público.En tanto, la Oficina Nacional de Prevención de Tortura repudió los hechos y pidió al gobierno que "establezca un diálogo con las personas privadas de libertad para retomar el control de manera inmediata", aunque las autoridades afirman que ya está resuelto el incidente.Según las autoridades del sistema penitenciario, ese recinto tiene capacidad para medio millar de personas, pero la policía detalló que actualmente alberga a 2.252 reos.En tanto, el ombusdman, Jordán Rodas, envió a un equipo de trabajo a verificar la situación. Las temibles y violentas pandillas en Guatemala se dedican a extorsionar principalmente a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros. Trabajadores de comercios, chóferes o ayudantes de autobuses han sido asesinados por incumplir el pago, según han denunciado las autoridades en varias ocasiones.Las pandillas también han estado relacionado con grupos de narcotraficantes para el sicariato y venta de la droga.Con una importante presencia en Centroamérica, las pandillas y el narcotráfico, son responsables de casi la mitad de las 3.500 muertes violentas que ocurren cada año en el país, según las autoridades.ec/mav/dga -------------------------------------------------------------