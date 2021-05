Apicultores de Costa Rica piden proteger a las abejas y parar intoxicaciones

Una abeja africanizada (d) y una mariola (i), se posan sobre una hoja el 18 de mayo de 2021, en San José (Costa Rica). EFE/ Jeffrey Arguedas

San José, 19 may (EFE).- La Cámara Nacional de Fomento a la Apicultora de Costa Rica (Canapi) pidió urgentemente este miércoles, en la víspera del Día Mundial de las Abejas, una mayor protección para estos insectos y prohibir el uso de químicos en la agricultura que en los últimos meses han causado intoxicaciones masivas que mataron a millones de abejas.

La abeja es un insecto vital para el medioambiente y la agricultura por su labor de polinización y enfrenta numerosas amenazas que van desde la crisis climática hasta la deforestación, la expansión de la frontera agrícola y malas prácticas agropecuarias como el uso indiscriminado de agroquímicos.

El presidente de Canapi, Juan Bautista Alvarado, dijo a Efe que en 2020 hubo 30 eventos de intoxicación en el país que causaron la muerte de 100 millones de abejas, y en lo que va de 2021 se han contabilizado 6 eventos y la muerte de al menos 15 millones de abejas.

Alvarado explicó que el Servicio Nacional de Salud Animal identificó al agente químico fipronil, utilizado en cultivos agrícolas, como el principal responsable de las intoxicaciones de abejas y que las autoridades de Gobierno aún no dan una respuesta sobre un solicitud de prohibición de su uso.

"Ante este panorama solicitamos (en una carta reciente) la intervención urgente de la FAO (Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Como una organización de carácter internacional que vela por la seguridad alimentaria, consideramos que debe intervenir porque el despoblamiento de abejas pone en riesgo la soberanía y la seguridad alimentaria de Costa Rica", expresó Alvarado.

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las Abejas y la Canapi afirma que es una oportunidad para poner en valor la importancia de este insecto para la agricultura, el medioambiente y la seguridad alimentaria de la población mundial.

Costa Rica cuenta con más de 650 especies de abejas y 1.500 familias dependen directa o indirectamente de la apicultura, por lo que el 20 de mayo también es una fecha para honrar el trabajo y el esfuerzo de la gente que se dedica a esta actividad y a proteger a las abejas, dijo Alvarado.

Según datos de Canapi, si se mantiene la mortalidad vista en 2020, Costa Rica podría quedarse sin abejas en el año 2035, lo que hace indispensable la acción de las autoridades, pero también de los gobiernos locales y la gente, que con pequeñas acciones pueden hacerla diferencia.

Alvarado comentó que Canapi desarrolla un programa que ya ha declarado a 40 municipios (de los 82 del país) como "Amigos de las abejas" y que pretende desarrollar acciones de protección de las poblaciones de abejas.

También dijo que en el país es necesario que los agricultores sean capacitados para que sus prácticas no afecten a las abejas.

"Sin abejas no hay producción, ni semillas fértiles ni alimentos. Es necesario que todos nos involucremos", expresó.

En cuanto a la gente, Alvarado dijo que es posible tomar acciones en casa para favorecer a las poblaciones de abejas como sembrar en los jardines plantas con flor, no usar sustancias nocivas y reforestar con flora de interés para las abejas.