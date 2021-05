Briseida Acosta se clasifica a Tokio a expensas de María Espinoza

Briseida Acosta de México celebra al ganar la medalla de oro en la competencia de taekwondo 67kg en los Juegos Panamericanos 2019 en Lima (Perú). EFE/ Martín Alipaz/Archivo

México, 15 may (EFE).- La campeona panamericana en Lima 2019 Briseida Acosta derrotó este sábado en tiempo extra a la triple medallista olímpica María Espinoza y aseguró su lugar en el equipo mexicano de taekwondo que competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Briseida Acosta y el subcampeón mundial Carlos Sansores, en la división de más de 80 kilogramos, se perfilan como cartas de México para obtener medallas en la próxima cita olímpica.

"Tenemos sesenta días más, vamos por todo a Tokio. El mayor respeto a María. Ella es y será eminente en nuestro deporte y yo solo he trabajado para hacer mi propio camino", señaló Acosta, medallista de plata en los Mundiales de Puebla 2013 y bronce en los de Manchester 2019.

Aunque no ha anunciado su retirada, es probable que este sábado haya sido el último combate de Espinoza, de 33 años, y el momento en que Acosta tomó simbólicamente el relevo.

Además de tener una medalla de cada color en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, la de Guasave también ganó el oro en Juegos Panamericanos, y en Centroamericanos y del Caribe, algo que ninguna deportista mujer de México ha hecho.

En un pleito cerrado, sancionado por jueces de cinco países diferentes, Acosta, nacida hace 27 años en Navolato, se sacudió hoy una desventaja de 2-6 en el tercer asalto y ganó por 2-1 la prórroga para adjudicarse en Tokio su lugar en la división de más de 67 kilogramos.

Espinoza, campeona olímpica en Pekín 2008, plata en Río 2016 y bronce en 2012, tomó ventaja en los primeros minutos con un golpe de puño, una de sus herramientas favoritas, Acosta dio la vuelta y María empató 2-2, a tres segundos del cierre.

En el primer minuto del tercer round, Espinoza, de 33 años, hizo cuatro golpes con una certera patada y un par de impactos de puños, pero Acosta reaccionó y se fue delante 8-6. Hizo dos puntos con un toque de puño y una amonestación a su rival, y tres con una patada al rostro, después de lo cual su rival mantuvo la calma y empató 8-8 en el último segundo.

La prórroga de un minuto fue para Acosta que ganó por 2-1 para firmar su primer pase a los Juegos Olímpicos y dejar fuera a Espinoza, la mejor deportista mujer de la historia de México, la única en ganar todos los campeonatos posibles de su deporte y con tres medallas en Campeonatos Mundiales.

El taekwondo dio a México en las últimas cinco ediciones de los Juegos Olímpicos dos medallas de oro, dos de plata y tres de bronce.

Espinoza marcó época en el taekwondo desde 2007, cuando ganó el Mundial de Pekín con 19 años.

Además de ese deporte, México espera estar en la disputa de medallas en varias disciplinas en los Olímpicos de Tokio, entre ellas saltos, tiro con arco, béisbol, fútbol y sóftbol.

México ganó tres medallas de plata y dos de bronce en Río de Janeiro 2016, una cosecha que, según el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, la delegación espera por lo menos igualar en Tokio.