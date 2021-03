OPS advierte que sin prevención las Américas pueden enfrentar mayor auge de la pandemia =(Video)= Washington, 31 Mar 2021 (AFP) - La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles que los casos de covid-19 están en alza en las Américas y que, sin acciones de prevención, existe el riesgo de que este auge sea peor que el que atravesaron muchos países el año pasado.La directora de la OPS, Carissa Etienne, señaló que hay un "alza de los casos en toda la región, incluso en lugares que parecían haber contenido o evitado los brotes", y advirtió que hay un "riesgo real" de que este auge sea peor que el registrado el año pasado en muchos países. "Sin medidas preventivas, nuestra región podría enfrentarse a un auge más grande que el pasado", indicó la salubrista en una rueda de prensa virtual. Etienne señaló que países como Paraguay, Uruguay y Cuba están experimentando este año brotes de mayor magnitud que los que enfrentaron en 2020. Desde el 1 de enero de 2021, la OPS contabilizó 19,7 millones de casos de covid-19 y 472.000 fallecidos por la enfermedad en el continente.La experta advirtió que en varios países el avance de la pandemia está "desbordando" los hospitales. Según detalló, en dos estados brasileños la tasa de ocupación de las unidades de cuidados intensivos superan el 80%, mientras que en Jamaica los centros están operando "por encima de su capacidad". "La mortalidad aumenta cuando ocurre esto porque los pacientes tienen dificultades para encontrar los cuidados que necesitan y los trabajadores de salud están sobrecargados atendiendo a mucha gente al mismo tiempo", indicó Etienne. La jefa de la OPS llamó a todos los países a estar en alerta. La "complacencia lleva a más casos", indicó. Etienne también señaló que no hay suficientes vacunas para detener los brotes activos y abogó por la prevención. "Cuando lleguen las vacunas, vamos a hacer nuestro trabajo para que sean distribuidas de la forma más rápida y equitativa posible, pero ahora no tenemos suficientes vacunas para parar los brotes activos", señaló. - La variante P1 en Brasil - Con respecto a la situación en Brasil, que en marzo cerró el peor mes de la pandemia con 60.000 muertos y que suma ya 317.646 fallecidos, la OPS señaló que el actual brote es el resultado de un aumento de la transmisión tras los desplazamientos de Navidad y de la época de carnavales. "Me gustaría destacar que durante estos dos periodos la implementación de medidas de salud pública fue subóptima en la mayoría del territorio de Brasil", indicó el doctor Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la OPS.Para el experto, esto llevó a una amplificación de la transmisión y a una dispersión geográfica, y señaló además que la circulación de la variante local P1 contribuye al aumento de los casos. "Observamos que la variante P1 parece ser más transmisible", indicó Aldighieri que indicó que esta variante está circulando en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Panamá, Venezuela, Guyana Francesa, México, Estados Unidos, Canadá y en los territorios del Caribe francés y holandés. En embargo, el experto señaló que las mismas medidas utilizadas el año pasado siguen funcionando contra esta variante. an/gma -------------------------------------------------------------