OPS reafirma su confianza en sistema Covax de la ONU para distribuir vacunas

actualiza con rueda de prensa de la OPS ///Ginebra, 10 Feb 2021 (AFP) - La vacuna anticovid de AstraZeneca es eficaz en mayores de 65 años, y también donde están circulando variantes preocupantes del virus, dijeron el miércoles especialistas de la OMS, allanando el camino para su autorización y distribución en decenas de países, entre ellos latinoamericanos. El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la OMS, de 15 miembros, emitió recomendaciones provisionales sobre cuándo y cómo usar esta vacuna de dos inyecciones, que aún debe ser homologada por la OMS.Este espaldarazo llega cuando la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford ha sufrido algunos reveses en las últimas semanas. "Las nuevas directrices de la OMS son un paso importante para ampliar el acceso a la vacuna Oxford-AZ a todos los rincones del mundo", dijo Andrew Pollard, de la Universidad de Oxford. Esta inmunización de vector viral es una parte vital de la cartera del Covax, el sistema liderado por la OMS para adquirir vacunas anticovid y garantizar su acceso equitativo en todo el mundo.Representa casi la totalidad de las 337,2 millones de dosis que el Covax quiere distribuir en el primer semestre de 2021, de los cuales 35,6 millones comenzarán a ser enviadas desde mediados de febrero a una treintena de países y territorios de las Américas.Desde Washington, Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, reafirmó su "confianza" en la oferta del Covax, que también prevé entregar próximamente dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech a cuatro países de la región."Con base en la evidencia que tenemos ahora sobre las variantes preocupantes, estamos seguros de que nuestra creciente cartera de vacunas de covid-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia", aseguró."Nuestra confianza no ha disminuido", subrayó en rueda de prensa.Hasta ahora 20 países de las Américas han reportado al menos una de las tres variantes preocupantes de covid-19 detectadas hasta ahora en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, según cifras de la OPS."No hay datos hoy sobre si esta nueva variante identificada en Sudáfrica puede cambiar la eficacia de la vacuna para los casos graves, que es el principal objetivo de la utilización", recalcó el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.Barbosa dijo que la OMS decidirá "el viernes o el lunes" si otorga la autorización de uso de emergencia a la vacuna de AstraZeneca/Oxford y a las dosis producidas en India y Corea del Sur.La vacuna Pfizer/BioNTech es hasta ahora la única que ha recibido la aprobación urgente de la OMS el 31 de diciembre. - "No hay razón" -La vacuna AstraZeneca/Oxford, que el Reino Unido fue el primero en administrar masivamente a su población en diciembre, ya ha sido aprobada por varios países y por la Unión Europea.Pero algunos gobiernos han preferido recomendarla solo para menores de 65 años, o incluso 55 años, por falta de datos suficientes sobre su efectividad en personas mayores.Sudáfrica, basada en un estudio, también planteó el domingo la posibilidad de una efectividad "limitada" de esta vacuna frente a la variante identificada en ese país, considerada más contagiosa y en gran parte responsable de la segunda ola allí.Alejandro Cravioto, que preside el SAGE, dijo sin embargo que el grupo aconseja "que la vacuna se use en personas a partir de los 18 años, sin un límite de edad".Y destacó que "no hay razón para no recomendar su uso incluso en los países que tienen circulación de las variantes".Los expertos argumentaron que el "pequeño tamaño de muestra" del estudio "no permitía evaluar específicamente la efectividad de la vacuna frente a formas graves de covid-19".También dijeron que la vacuna resultó más efectiva cuando el intervalo entre las dosis se extendió a entre ocho y 12 semanas.Con una eficacia media evaluada por el momento en el 70%, la vacuna AstraZeneca/Oxford es menos convincente que las de Pfizer/BioNTech o Moderna, cuya eficacia supera el 90%.Pero esta vacuna utiliza tecnología más tradicional que las de Pfizer/BioNTech o Moderna, lo que la hace menos costosa, más fácil de almacenar (al no requerir refrigeración a temperaturas muy bajas), y por lo tanto más apta para campañas de vacunación masiva.Los expertos de la OMS siguen por otra parte oponiéndose al uso de vacunas anticovid para facilitar los viajes internacionales, debido a la escasez de dosis.apo/vog-ad/ll -------------------------------------------------------------