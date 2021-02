Fútbol.- Simeone: "Creo que el empate fue justo, me quedo con muchas cosas positivas"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que se queda "con muchas cosas positivas" pese al empate, "justo", que firmaron este lunes ante el Celta, y recordó que la cantidad de casos positivos por coronavirus son un reflejo de lo que está pasando en la sociedad.



"Me quedo con muchas cosas positivas como que hubo una oportunidad para un montón de chicos que estaban sin jugar y que han hecho un muy buen partido, son cosas muy importantes de cara al futuro", expresó Simeone en la rueda de prensa posterior al partido.



El argentino se refirió a la gran cantidad de positivos por coronavirus en los últimos días y lo achacó al "muy difícil momento en el mundo y en la sociedad". "El Atlético forma parte de la sociedad. Todos queremos cuidarnos, pero los contagios no son sólo en el Atlético sino en la sociedad. Tenemos que asumirlo y estar preparados para cuando nos toque porque tenemos futbolistas para aprovechar las oportunidades. Esperamos que tengamos lo más rápido posible a todo el grupo", subrayó.



El 'Cholo' remarcó que, pese a todo, prepararon "el partido con mucho entusiasmo". "Y por lo que he visto en el campo y la reacción en el segundo tiempo, me voy con muchas cosas positivas", insistió el técnico colchonero.



Simeone apuntó que el partido empezó "complejo" porque el Celta juega "muy bien", pero que mejoraron tras el descanso "con el cambio de sistema". "Llevábamos el partido bastante bien, pero hubo una muy buena jugada final de ellos. Creo que fue justo el empate, porque quizá no merecimos ese gol en el final del primer tiempo y luego ellos les pasó lo mismo en el segundo", indicó.



"Los números están para mirarlos y es verdad que nos están haciendo bastantes goles en estos últimos partidos. Tendremos que mejorar en una faceta importante del equipo en la que ahora no está tan firme", añadió sobre el aspecto defensivo de los suyos.



Finalmente, dejó claro que Luis Suárez "habla por sí solo" y que es "síntoma de gol". "Pero lo ha hecho siempre, no es que sea una novedad. Es importante cuando tiene posibilidades en las cercanías del área e intentamos potenciar lo que trajo para ayudarnos", sentenció.