Johnson evalúa relajar las restricciones hacia mediados de febrero

Londres, 25 ene (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, indicó este lunes que el Gobierno evaluará la posibilidad de "relajar algunas medidas" anticovid a mediados de febrero, pero no pudo decir cuándo las escuelas reabrirán en Inglaterra.

El jefe del Gobierno visitó esta mañana el club de fútbol Barnet, en el norte de Londres, para ver de cerca cómo se desarrolla en ese lugar la vacunación de los grupos más vulnerables.

"Se ha conseguido un gran logro al desplegar este programa de vacunación y la gente quiere ver que nos aseguramos de que no lo desechamos al relajar prematuramente (las restricciones) y después (tenemos) otro gran aumento de las infecciones", declaró Johnson a los medios durante esa visita.

El Reino Unido mantiene medidas de confinamiento, con el cierre de escuelas y tiendas no esenciales, para contener la propagación de la covid-19, pero el "premier" es el encargado de tomar decisiones sobre Inglaterra y en el caso de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, son las respectivas autoridades autonómicas.

Sobre la reapertura de escuelas, que están cerradas desde principios de enero, el primer ministro admitió la "frustración de los padres" pero insistió en que no podía fijar un calendario sobre la vuelta de los alumnos a las clases presenciales.

"Créanme que nada me gustaría más que reabrir las escuelas, he hecho esfuerzos para mantener los colegios abiertos todo lo que pude", admitió el político conservador al referirse al cierre de los establecimientos educativos por el aumento de los contagios.

"Queremos ver las escuelas reabiertas lo más rápido posible, (pero) queremos hacer eso de manera que sea coherente con la lucha contra esta epidemia y mantener bajo el nivel de infección", agregó.

Entre otras cosas, Johnson dijo que se está evaluando la posibilidad de que los viajeros que entren en el Reino Unido hagan un periodo de cuarentena en hoteles a fin de controlar una eventual propagación de otras variantes del coronavirus.

El ministro de Sanidad, Matt Hancock, admitió el domingo que las autoridades sanitarias del Reino Unido han detectado 77 casos de la variante sudafricana del coronavirus en el país, pero todos ellos están bajo estricta observación.

El Reino Unido ha vetado vuelos de Sudáfrica, Portugal y varios países de América Latina ante la aparición de nuevas cepas, mientras que exige un test negativo de covid-19 antes de entrar en el país.

Según las últimas cifras oficiales, el Reino Unido registró ayer 610 nuevas muertes por coronavirus, por debajo de las 1.348 comunicadas el sábado, así como otros 30.004 contagios.

El plan de inmunización de la población, que empezó en el Reino Unido el pasado 8 de diciembre, se hace con los preparados de Pfizer/BioNTech y Oxford/AstraZeneca.