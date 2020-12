Exportador uruguayo apuesta al futuro de lácteos con nueva sede

(Bloomberg) -- El exportador sudamericano de lácteos Conaprole planea invertir al menos US$10 millones en una nueva sede en Uruguay, ya que apuesta a que la leche puede hacer frente a los gustos cambiantes de los consumidores.

La cooperativa de 84 años de vida planea comenzar la construcción de la sede durante el primer semestre del próximo año en el terreno de sus oficinas actuales en Montevideo, que se remontan a la década de 1930, dijo en una entrevista el presidente de Conaprole, Álvaro Ambrois. El objetivo es terminar el proyecto en el año fiscal 2023.

“Esto incidiría positivamente la imagen de Conaprole”, dijo Ambrois, y señaló que la oficina central existente no está al nivel de las plantas de producción de “primer orden” que posee la compañía.

El mayor exportador de capitales locales de Uruguay, cuyo nombre completo es Cooperativa Nacional de Productores de Leche, está fortaleciendo su imagen corporativa a medida que aprovecha la creciente demanda de productos lácteos tradicionales de los países en desarrollo. El comercio exterior representó alrededor de 54% de los US$897 millones que vendió el grupo en el año fiscal que terminó el 31 de julio, y Argelia, Rusia, China y Brasil representaron casi tres cuartas partes de su negocio de exportación, según su informe anual.

China podría convertirse en el principal comprador de Conaprole en la primera mitad de la próxima década gracias a su apetito por la leche en polvo, el queso y otros productos lácteos, dijo Ambrois. En este año fiscal, China y Brasil probablemente disputarán el segundo y tercer lugar, y Rusia caerá al cuarto, sostuvo. Ambrois espera que los ingresos crezcan entre 5% y 10% este año debido a los mayores volúmenes y precios de exportación.

En los países ricos, los sustitutos de origen vegetal se están convirtiendo en un importante competidor de los productos lácteos y no todos los productores sobrevivieron al cambio: los iconos de los productos lácteos estadounidenses Dean Foods Co. y Borden Dairy Co. cambiaron de propietario este año después de quebrar. Otras empresas están buscando oportunidades fuera de los lácteos, como la canadiense Saputo Inc. que planea comprar una empresa de leche de origen vegetal y la danesa Arla Foods que está lanzando su propia marca de leche de avena.

Conaprole no está considerando adquisiciones o inversiones en sustitutos de origen vegetal en este momento, dijo Ambrois.

“Somos fervientes creyentes de que lo científico marca claramente la importancia de los lácteos en la nutrición”, sostuvo.

Conaprole está expandiendo su producción de leche en polvo para satisfacer la demanda extranjera y proporcionar suficiente materia prima para operar su nueva planta de mezclas a plena capacidad. La planta que se construyó con una inversión de unos US$35 millones, que fue inaugurada a principios del año pasado, también le da a la cooperativa flexibilidad para fabricar productos a partir de grasas vegetales, dijo.

En un guiño a las preocupaciones de los consumidores sobre la sostenibilidad de los productos lácteos, Conaprole está trabajando con una organización internacional para certificar que su leche proviene de vacas criadas en pastoreo.

Nota Original:South American Dairy Exporter Plans New HQ in Bet On Milk

©2020 Bloomberg L.P.