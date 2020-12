Willy Bárcenas habla del momento tan complicado por el que está pasando

03/12/2020 WILLY BÁRCENAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS



MADRID, 7 (CHANCE)



Willy Bárcenas está pasando por su peor momento y es que su madre está cumpliendo condena en prisión y eso, ha sido una de las cosas más duras a las que ha tenido que enfrentarse a lo largo de su vida. Mientras tanto, el cantante sigue sumergido en sus proyectos musicales y lo cierto es que en pocos años ha alcanzado un éxito bestial, teniendo muchos seguidores de sus canciones.



En cuanto al complicado momento que vive su familia, Willy Bárcenas ha confesado cómo se encuentra: "Bien, dentro de la situación que es mala, evidentemente y difícil, el ánimo es bueno por parte de todos. Al ver que el ánimo es bueno por parte de todos hace que subas tú y bueno, tengo muchas cosas buenas que celebrar".



Del revuelo que se ha formado por su último videoclip, Antón Carreño comenta: "Sí, un poco pero no esperábamos tanto. Hay cosas que nos superan y no sabemos ni de lo que hablan" por su parte Willy explica: "El video lo queríamos hacer sin dibujos animados. Mejor no explicarlo pero bueno, la verdad es que es un tema que hemos hablado mucho y no es algo de ahora solo, nos interese, nos gusta y queríamos hacer un homenaje, hace nuestro propio 'kill bill' de dibujos animados cargándonos a todos estos".



De la colaboración que ha surgido con David Otero, comentan: "Nos llamó David, nos dijo voy a hacer este proyecto en el que recupero canciones de toda mi carrera y encima tocó que taburete era la canción que más nos podía gustar a nosotros dentro de las que había. Verte tocándola en directo en de los premios después de estar nominados, ha sido número uno en los 40, todas esas situaciones no te las crees".