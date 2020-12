Los jugadores del Wolves calentaron con camisetas de apoyo a Raúl Jiménez en la previa contra el Liverpool

EFE/EPA/Peter Powell / POOL

Los jugadores del Wolverhampton Wanderers calentaron antes del encuentro ante el Liverpool con camisetas de apoyo a Raúl Jiménez, que sufrió una fractura de cráneo hace una semana.

La camiseta portaba el nueve de Jiménez, así como la inscripción “The pack is with you”, traducido al español como “La manada está contigo”. El mexicano, de 29 años, se encuentra recuperándose de la operación a la que se sometió hace una semana, después de chocar cabeza con cabeza con el defensa brasileño David Luiz. Su estado es positivo y se espera que la próxima semana pueda ser trasladado a su domicilio, donde comenzará su rehabilitación.

Tras varios días de incertidumbre sobre la salud del delantero, ya hay fecha para que sea dado de alta del hospital.

Y es que la semana pasada el Lobo Mexicano salió de la cancha en camilla tras recibir un duro golpe en un tiro de esquina. El encontronazo ocurrió en los primeros cinco minutos del primer tiempo en un córner a favor de los gunners, donde el ariete azteca chocó con el brasileño David Luiz y ambos quedaron en el suelo.

REUTERS/Catherine Ivill

El cuerpo médico de ambos equipos atendió a los futbolistas durante varios minutos. Al final, Jiménez no regresó al partido y fue llevado a un hospital de Londres. En cambio, el defensor brasileño sí pudo continuar en el encuentro con un vendaje en la cabeza, pero salió de cambio para el inicio del segundo tiempo.

Días después el ariete azteca reapareció en sus redes sociales: “Gracias por sus mensajes de apoyo. Estaré en observación y espero pronto regresar a las canchas”, escribió en su Instagram.

Su pareja, Daniela Basso, también agradeció en sus redes sociales por todas las atenciones y mensajes de apoyo que han recibido: “Me encantaría poder agradecerles a cada uno por tanto cariño y apoyo, estamos muy emocionados con tantos mensajes y lindos deseos”, escribió en una historia de Instagram.

via REUTERS

Después del accidente, el futbolista fue sometido a una cirugía la noche del domingo, en un hospital de Londres.

En cuanto al partido, Arsenal comenzó ganando el encuentro con el tanto de Gabriel dos Santos. Sin embargo, los Wolves le dieron la vuelta al marcador con las anotaciones de Pedro Neto y Daniel Podence. El partido en Londres finalizó 2-1 para la visita.

Las anotaciones fueron por parte de Pedro Neto y de Daniel Podence para los lobos, mientras que la única anotación del Arsenal fue de Daniel.

Hasta ahora el Wolverhampton se encuentra en el décimo lugar de la tabla general y se enfrenta contra el Liverpool, quien va segundo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cayó inconsciente: Raúl Jiménez sufrió duro golpe de David Luiz y salió en camilla del Wolves contra Arsenal

Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras choque con David Luiz: ya fue operado

“En la cabeza siempre hay peligro”: Pep Guardiola y Jürgen Klopp criticaron la falta de claridad en protocolos tras choque de Raúl Jiménez