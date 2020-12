EE.UU. y Ecuador firman acuerdo preliminar de libre comercio

(Bloomberg) -- Estados Unidos y Ecuador firmarán un acuerdo preliminar para formalizar negociaciones de libre comercio la próxima semana, informo el jueves el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda.

El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, viajará a Quito el 8 de diciembre para firmar en nombre de EE.UU., con el presidente ecuatoriano Lenín Moreno como testigo, dijo Ontaneda en una entrevista realizada a través de Zoom.

“Tenemos una relación histórica que hemos tratado de reconstruir” desde que Moreno asumió el cargo en 2017 y revirtió muchas políticas aplicadas por su predecesor, Rafael Correa, quien había buscado estrechar los vínculos con Cuba y Venezuela a expensas de las relaciones con Estados Unidos, agregó.

Estados Unidos es, por mucho, el mayor socio comercial de Ecuador, y el año pasado el intercambio de bienes entre los países ascendió a aproximadamente US$12.000 millones, mientras que Ecuador se ubica entre los 40 principales socios comerciales de EE.UU. La medida para formalizar las conversaciones sigue a la decisión del Fondo Monetario Internacional de prestar a Ecuador US$6.500 millones para ayudarlo a reestructurar US$17.400 millones de su deuda internacional, lo que sugiere que EE.UU. está considerando un interés estratégico en estabilizar la economía de Ecuador.

Un acuerdo entre los dos Gobiernos necesariamente tendrá un alcance limitado, ya que la Administración Trump aún tiene que notificar al Congreso sobre cualquier plan para embarcarse en un acuerdo más ambicioso y más amplio según lo requerido por la ley.

Los plazos políticos también impondrán restricciones a las negociaciones posteriores debido a que el presidente electo, Joe Biden, asume el cargo en seis semanas, mientras que Ecuador celebrará la primera vuelta de sus propias elecciones presidenciales en febrero.

La oficina de medios de la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. confirmó el plan de viaje de Lighthizer.

Ambiciones declaradas

Representantes de los dos países se reunieron el mes pasado y discutieron una serie de temas relacionados con el comercio y la inversión, incluidos la propiedad intelectual, el medio ambiente, el trabajo y el comercio de productos agrícolas, según una declaración emitida el 19 de noviembre.

“Esta es la apertura de la puerta” que formaliza la continuidad de las negociaciones comerciales más allá de la inauguración de una nueva Administración en ambos países, lo que refleja un giro político alejado del proteccionismo, dijo Ontaneda.

Las partes han acordado reglas para la facilitación del comercio, seguridad legal, reglas para pequeñas y medianas empresas y medidas anticorrupción. “Son parte del texto para un acuerdo comercial más amplio”, dijo Ontaneda.

A Ecuador le gustaría que el acuerdo completo se inspire en el tratado T-MEC de 2019 entre Estados Unidos, México y Canadá que reemplazó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los aranceles actuales sobre los productos ecuatorianos tienen un costo aproximado de US$500 millones anuales, según Ontaneda.

La hoja de ruta más detallada que incluye temas delicados como la agricultura y la contratación pública se discutirá durante las negociaciones en Quito programadas para abril de 2021, agregó Ontaneda.

En 2006, Ecuador, que ha utilizado el dólar como moneda desde 2000, se alejó de un acuerdo de libre comercio totalmente negociado mientras se inclinaba hacia el proteccionismo económico.

Ecuador se unió al acuerdo de libre comercio Colombia-Perú con la Unión Europea en 2017, mientras que su acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio entró en vigencia este año. Ecuador también tiene un acuerdo posterior al brexit con el Reino Unido y apunta a unirse a la Alianza del Pacífico de las naciones latinoamericanas.

