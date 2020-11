Lime registra su primer trimestre con flujo de caja positivo

(Bloomberg) -- La startup de alquiler de scooters eléctricos Lime dijo que alcanzó un nivel de rentabilidad durante el verano, por primera vez en sus casi cuatro años de historia, lo que sugiere una señal de sostenibilidad para las empresas de nuevas formas de movilidad.

Lime, con sede en San Francisco, cuyo nombre oficial es Neutron Holdings Inc., dijo que el flujo de efectivo fue positivo en un período reciente de tres meses e informó en agosto ganancias antes de intereses e impuestos. La compañía, que también ofrece bicicletas eléctricas, está en camino a registrar una rentabilidad para todo el año en 2021, según un comunicado emitido el jueves, aunque no informó sobre qué base.

Lime y startups rivales como Bird Rides Inc. generaron revuelo y obtuvieron financiamiento de capital de riesgo cuando comenzaron a aparecer en las aceras urbanas hace unos años, pero han tenido dificultades para alcanzar la rentabilidad. Las regulaciones de las ciudades, las condiciones climáticas estacionales y luego el coronavirus les han presentado obstáculos. En enero, la compañía dijo que estaba reduciendo un 14% de su personal, o alrededor de 100 empleados, y que se retiraba de una docena de mercados. Más tarde, cuando llegó la pandemia, Lime se vio obligada a detener su negocio durante más de un mes en casi todos sus mercados de todo el mundo.

Pero cuando las ciudades comenzaron a salir de las cuarentenas, Lime dijo que las bicicletas eléctricas y los scooters se convirtieron en parte de sus planes de recuperación a medida que las personas buscaban medios de transporte alternativos para ir al trabajo y moverse por la ciudad. “La gente estaba desesperada por aire fresco”, dijo David Spielfogel, director de asuntos políticos de Lime. Los meses de verano son generalmente los mejores para las compañías de scooters, incluso en tiempos no pandémicos.

Lime, que opera en más de 120 ciudades de todo el mundo, dijo que aumentó su flota de bicicletas eléctricas y scooters y se lanzó en nuevos mercados como Roma, Milán y Manchester. Obtuvo una serie de permisos limitados en lugares como París, Seattle y Chicago.

“Al comienzo del covid, muchas ciudades no estaban seguras de cómo mover a las personas”, dijo el director ejecutivo, Wayne Ting, en la conferencia WSJ Future of Everything. “Invertimos muchísimo en mejorar nuestro trabajo. Tomamos decisiones difíciles. Redujimos muchos de nuestros costos”.

Esos esfuerzos ayudaron a cambiar la compañía, dijo Lime.

La situación financiera actual también permitió a la compañía reinvertir en su última generación de scooters eléctricos. El Gen4 se lanzará en París esta semana y en toda Europa a finales de 2021. Lime dijo que se espera que el nuevo modelo supere la vida útil de dos años de la versión anterior. El Gen4 también incluye un sistema de freno de mano dual, un pie de apoyo con dos patas y una batería removible que será intercambiable con su flota de bicicletas eléctricas.

En mayo, Lime recaudó US$170 millones en una ronda de financiación liderada por Uber Technologies Inc. y adquirió el negocio de alquiler de bicicletas eléctricas Jump de Uber como parte del acuerdo. Lime le dio el crédito al equipo de Jump por su desarrollo inicial de Gen4.

Lime dijo que su rentabilidad es la validación de que los scooters y otros vehículos eléctricos ligeros “no son solo una moda pasajera”. Su éxito también podría ser una bendición para sus rivales.

Se dice que Bird está en conversaciones con posibles empresas de adquisición con fines especiales (SPAC por sus siglas en inglés), para que la empresa comience a cotizar en bolsa. Las discusiones están en una etapa preliminar y la compañía con sede en Santa Mónica, California, podría decidir no realizar una transacción, dijeron las personas. Bird recaudó fondos a una valoración de US$2.850 millones este año, según PitchBook.

