Festival de luces hindú presente en Londres

SHOTLIST LONDRES, REINO UNIDO13 DE NOVIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Paneo de abajo a arriba de la instalación “Recordando Un Mundo Feliz”2. Plano general de la instalación “Recordando Un Mundo Feliz”3. Paneo de derecha a izquierda de la facha de la Tate Britain a luces en forma de un tigre 4. Primer plano de luces mostrando a una diosa hindú 5. SOUNDBITE 1 (24 seg.)Chila Kumari Singh Burman, artista (mujer, inglés) / Anne Dargusch, residente de Londres (mujer, inglés): "Hicimos lo que se conoce como “puja” en Diwali, siempre íbamos al templo cada domingo cuando era niña. No representa totalmente Diwali pero quise decir algo sobre la luz al final del túnel porque hemos estado en un túnel de oscuridad. Así que Diwali es sobre la luz por encima de la oscuridad, en bien sobre el mal." "We did what you call a 'Puja' on Diwali, so we always went to the temple every Sunday when I was a child. So it doesn't totally represent Diwali, but I wanted it to say something about light, out of a tunnel, because we've been in a tunnel of darkness. So Diwali's about light over darkness, good over evil." 6. Plano de apoyo: Paneo de abajo a arriba de niñas jugando frente a las luces 7. Plano de apoyo: Paneo de abajo a arriba de familias con bebés viendo las luces 8. Plano de apoyo: Paneo de abajo a arriba de mujeres viendo las luces 9. SOUNDBITE 2 - Anne Dargusch, residente de Londres (mujer, inglés, 12 seg.): "Creo que justo ahora tener algo de luz y brillo en medio de Londres durante el que probablemente es el tiempo más oscuro casi en 100 años, es un buen toque." "Part of it I think is a little bit tongue in cheek, and we could say a little bit dark in and of itself, despite the fact that it is extremely light, bright artwork. But I think right now having something light and bright in the middle of London during arguably one of the darkest times in probably almost 100 years I think is a nice touch." 10. Paneo de derecha a izquierda de la instalación “Recordando Un Mundo Feliz”11. Plano general de niños frente a las luces12. Paneo de abajo a arriba de la instalación “Recordando Un Mundo Feliz”

