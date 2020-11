México.- López Obrador aplaude el cese de responsables de Seguridad tras los episodios de violencia policial en Cancún

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado este miércoles la destitución de los principales mandos de Seguridad del estado de Quintana Roo, después de los episodios de violencia policial registrados este lunes en Cancún, en los que un grupo de agentes disolvió con fuego real una manifestación contra el asesinato de una joven de 20 años.



"Me gustó la decisión que tomó el gobernador de Quintana Roo sobre la represión en Cancún", ha dicho López Obrador en referencia a la decisión de Carlos Joaquín González de cesar a los secretarios de Seguridad Pública estatal y municipal, Alberto Capella y Eduardo Santamaría Chávez, respectivamente.



"Celebro que haya actuado de esa manera, que no haya habido tolerancia, encubrimiento y complicidad, que haya deslindado responsabilidades y que se investigue. Nunca más la represión y que se garantice el derecho a manifestación", ha enfatizado el presidente mexicano.



Unas 500 personas acudieron este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Cancún para protestar y exigir justicia por el asesinato de Bianca Alejandrina Alvarado, una joven de 20 años a la que conocían como 'Alexis', y que fue hallada muerta y desmembrada un día antes en Cancún, detalla la prensa mexicana.



Aunque el gobernador de Quintana Roo aseguró que la Policía tenía órdenes de no intervenir, los agentes repelieron la manifestación con gases lacrimógenos y munición real cuando comenzaron los destrozos de la fachada del Ayuntamiento de la ciudad.



"Repruebo los actos de violencia que se dieron en Cancún esta noche. Repruebo totalmente la intimidación y agresión contra las y los manifestantes. Di instrucciones precisas de no agresiones y no armas en las marchas", escribió el gobernador González en su cuenta de Twitter.



Además de las destituciones de Capella y Chávez, las autoridades de Quintana Roo han confirmado los ceses del director de la policía Municipal de Benito Juárez, Eduardo Santamaría, y del secretario general del Ayuntamiento, Isaac Janix Alanís.

