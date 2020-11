R.Unido.- El príncipe Gillermo tuvo coronavirus en abril, pero lo mantuvo en secreto

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El príncipe Guillermo dio positivo por coronavirus el pasado abril, pero lo mantuvo en secreto para no aumentar la preocupación de los ciudadanos sobre el virus, ha asegurado la BBC durante la noche de este domingo citando a fuentes de la Corona.



La exclusiva había sido desvelada poco antes por el tabloide local 'The Sun' que ha asegurado que el Duque de Cambridge se contagió poco después de que lo hicieran el primer ministro Boris Johnson y su padre, el príncipe Carlos.



Pese a que, según cuenta el tabloide, experimentó síntomas como dificultades respiratorias, el príncipe mantuvo su agenda habitual de forma digital mientras respetaba las medidas de confinamiento.



Precisamente, el Duque de Cambridge se vio envuelto en una polémica a comienzos de marzo cuando realizó una broma sobre el virus en una visita a Irlanda que causó malestar en ciertas capas de la sociedad, ya que había más de 90.000 casos de coronavirus en el mundo a esas alturas.



El príncipe Guillermo, de 38 años, es el tercero en la línea sucesoria de la corona británica tras el principal heredero, su padre el príncipe Carlos, que ya tiene 71 años.



La Corona británica ha rechazado realizar ningún tipo de comentario sobre las informaciones de la BCC y The Sun