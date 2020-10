Brasil suma otras 407 muertes por covid y se acerca a los 160.000 fallecidos

Un hombre se toma una prueba para coronavirus en la favela da Maré el 13 de octubre de 2020, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/Fabio Motta/Archivo

Río de Janeiro, 31 oct (EFE).- Brasil registró 407 muertes por covid-19 en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos subió a 159.884 mientras que el número de contagios ya sobrepasa los 5,53 millones de casos confirmados, informó este sábado el Gobierno.

De acuerdo con el más reciente boletín del Ministerio de Salud, entre el viernes y el sábado se registraron 18.947 nuevos contagios en todo el país y el número de casos confirmados suma 5.535.605.

Aunque las cifras vienen cayendo paulatinamente en las últimas semanas, Brasil continúa como el segundo país con mayor número de muertes por coronavirus en el mundo, superado tan solo por Estados Unidos, y el tercero con más contagios, detrás de EE.UU y la India.

No obstante, más de 4,97 millones de pacientes infectados ya se recuperaron completamente -el 90 % de los casos en todo el país- y otros 402.823 están aún bajo cuidados médicos.

Aunque las cifras vienen cayendo paulatinamente, los contagios se han incrementado en la última semana.

Mientras el promedio móvil de muertes en los últimos siete días (433) bajó un 12 % en comparación con los óbitos registrados dos semanas atrás, la media de nuevos contagios en los últimos siete días fue de 23.411 por día.

Esto supone un aumento de 16 % de las infecciones, si se compara con los casos registrados 14 días atrás, una tendencia que no se presentaba desde hace más de dos meses.

Una de las regiones del país que viene registrando crecimiento en la tasa de contagios es Río de Janeiro cuyo promedio está en 1.594 casos diarios, según la media móvil de los últimos 14 días.

El estado más emblemático de Brasil sumó en las últimas 24 horas 181 contagios, pero entre jueves y viernes se registraron 1.479 infecciones por lo que el número de casos confirmados se disparó un 106 %.

MINISTRO DE SALUD HOSPITALIZADO

El ministro brasileño de Salud, el general Eduardo Pazuello, quien el pasado 21 de octubre dio positivo por coronavirus, continúa internado en un hospital particular en Brasilia, donde ingresó la víspera tras presentar deshidratación.

De acuerdo con la información oficial, Pazuello se encuentra bien y con "cuadro de salud estable" y no fueron necesarias "medidas adicionales como soporte de oxígeno", por lo que, lo más probable, es que abandone el hospital el domingo.

Además de la deshidratación, el ministro registró fiebre y dolor de cabeza el viernes antes de ser recluido en el centro hospitalario.