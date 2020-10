R.Dominicana levanta las restricciones a los cruceros desde el 1 de noviembre

En 2019 el país recibió un total de 7,5 millones de viajeros, principalmente por vía aérea, de la que República Dominicana es líder en la región del Caribe. EFE /Eduardo Sánchez /Archivo

Santo Domingo, 30 oct (EFE).- El Gobierno dominicano anunció este viernes que a partir del próximo domingo, 1 de noviembre, se levantarán las restricciones a los cruceros impuestas desde el mes de marzo debido a la pandemia.

El ministro de Turismo, David Collado, hizo el anuncio durante una rueda de prensa en la que adelantó que se aplicarán protocolos sanitarios en los puertos, similares a los que se aplican en los aeropuertos desde su reapertura el pasado 1 de julio.

"La República Dominicana está lista" para recibir cruceros de turistas, dijo el ministro en la rueda de prensa.

Los primeros puertos que recibirán cruceros son los de Santo Domingo, Puerto Plata (norte) y La Romana (este), algunos de los cuales ya tienen confirmados varios buques hasta el fin de año.

Collado dijo que este jueves el país recibió la certificación de Bureau Veritas, una de las prestigiosas a nivel internacional, que avala los protocolos sanitarios que se aplican en los aeropuertos.

Antes de la pandemia, el país se encontraba en un proceso de crecimiento, consolidación e incremento en inversión en la industria turística de los cruceros, señaló el ministro.

Hace diez años llegaban al país 211.000 cruceristas en unos 264 buques; en 2019 llegaron 1,1 millones de turistas en 536 buques, un crecimiento superior al 400 %.

El ministro atribuyó este crecimiento a las inversiones realizadas en los muelles Puerto Plata (norte) y Cap Cana (este) y al resurgimiento y dinamización del puerto de La Romana (este).

No obstante, Collado apuntó que República Dominicana no es el líder en el turismo de cruceros del Caribe debido en parte a la pérdida de dinamismo en algunos puertos "por falta de una estrategia integral para su desarrollo".

El ministro señaló como "una prioridad avanzar en la diversificación" de los productos turísticos dominicanos para la consolidación del destino.

"Vamos a trabajar de la mano con toda la región del Caribe para lograr convertirla en una oferta multidestino, donde el liderazgo dominicano en aviación será parte de la fortaleza", dijo Collado.

En la misma rueda de prensa, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, se refirió al proceso de preparación de los puertos para recibir a los cruceristas, afirmando que, "después de tanto tiempo, es momento de navegar pero de manera segura".

"El levantamiento de esta medida luego de nueve meses de suspensión a raíz de la pandemia cuenta con la garantía de un protocolo fuerte y con una supervisión en puertos por todas las autoridades competentes para garantizar no sólo la salud del crucerista sino también la de todos los dominicanos", afirmó Rodríguez.

El turismo es el principal sector de la economía dominicana, gracias, principalmente, a los hoteles con el modelo todo incluido que se concentran en Punta Cana y Bávaro, en el este del país.

En 2019 el país recibió un total de 7,5 millones de viajeros, principalmente por vía aérea, de la que República Dominicana es líder en la región del Caribe.