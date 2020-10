Un año de la grave cogida que sufrió Gonzalo Caballero cuando era 'amigo' de Victoria Federica

12/10/2019 El torero Gonzalo Caballero EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRANCISCO GUERRA



MADRID, 12 (CHANCE)



Hace un año de la terrible cogida que sufrió Gonzalo Caballero una en Las Ventas, a manos de Clavelero, el toro que le embistió fuertemente en la ingle. El que fuera gran amigo de Victoria Federica y de Froilán de Marichalar y de Borbón, una gran joven promesa, volvía a sufrir una cornada después de que días antes, en la Feria de San Isidro, y en el mismo coso, volvía a tener un gran percance que le hizo pasar varios días en el hospital.



Un año que Gonzalo Caballero no ha podido olvidar porque debido a todos los percances que tuvo en el ruedo en 2019, este ha tenido que hacer rehabilitación para recuperarse del todo y poder estar en el sitio que más le gusta: frente al toro.



Tras la primera cogida que sufría en Mayo, el torero escribía en sus redes sociales: "Sentí tan cerca el triunfo que merecía la pena arriesgarlo todo. No pararé hasta conseguir esa Puerta Grande". Y es que ya sabemos que su sentimiento y deseo es estar en la plaza para demostrar a todos los espectadores su arte y su profesionalidad, por eso lucha cada día por reponerse de las secuelas que haya podido tener.



Ahora, todo en su vida ha cambiado. Como bien hemos dicho, Gonzalo está en rehabilitación para poder volver al albero lo antes posible. Además, su relación con Victoria Federica terminó, rehaciendo su vida con una joven con la que ya se ha dejado ver y tampoco goza de amistad con el que era su amigo íntimo, Froilán. Aún así, el torero no pierde la sonrisa y lucha por seguir cumpliendo sus sueños.