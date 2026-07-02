Un tribunal de París absuelve a Josu Ternera en el último caso abierto contra él en Francia

Un tribunal de Francia ha absuelto este jueves al antiguo jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

Fuentes judiciales han confirmado en declaraciones concedidas a Europa Press la absolución de Urrutikoetxea de los delitos de pertenencia a ETA entre 2002 y 2005, poco después del veredicto emitido por el Tribunal de Apelaciones de París.

La decisión llega cerca de un mes después de que este mismo tribunal ordenara la entrega de Urrutikoetxea a las autoridades de España, dando seguimiento a la petición de euroorden por sus causas pendientes en España, algo que no podía pasar hasta que no concluyeran los procedimientos en curso en Francia.

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De esta forma el fallo dictado este jueves contra Josu Ternera, de 75 años, abre la puerta a su posible entrega a España, ya que supone dar carpetazo al último proceso abierto contra él en Francia

En España está reclamado por la Audiencia Nacional por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron once personas, mientras que en 2025 el magistrado Santiago Pedraz pidió la entrega en el marco del 'caso herriko tabernas' y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.

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