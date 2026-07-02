SpaceX muestra un prototipo de dispositivo de IA a inversores, pero Elon Musk lo desmiente de inmediato

El fundador y CEO de Space X, Elon Musk, ha desmentido que la compañía esté trabajando en el prototipo de un nuevo dispositivo de Inteligencia Artificial (IA), que se habría mostrado en una reunión con sus inversores recientemente.

Fuentes cercanas a la compañía han compartido que SpaceX mostró un nuevo dispositivo centrado en IA durante una reunión con inversores y otras partes interesadas, celebrada antes de su oferta pública inicial. El dispositivo en cuestión se caracteriza por un diseño elegante y por ser más delgado que un iPhone.

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Así lo ha compartido The Wall Street Journal en un reporte en el que recoge las declaraciones de dichas personas familiarizadas con el asunto, que señalan que prototipo habría sido diseñado con un sistema operativo propietario e integra la tecnología de IA de xAI. Otro de sus detalles es que usaría un chip Snapdragon de Qualcomm.

Durante la reunión, SpaceX indicó que el dispositivo de IA se encuentra en una fase inicial de desarrollo y, de hecho, no se ha decidido si finalmente llegará finalmente a fabricarse.

Sin embargo, tras la publicación del informe del medio citado, el propio Elon Musk ha desmentido estas declaraciones, alegando que se trata de una información "completamente falsa". Así lo ha aclarado el directivo a través de su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a otra publicación en la misma red social que ahora se encuentra eliminada.

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Cabe destacar que, en octubre del año pasado, Elon Musk ya compartió su visión sobre este tipo de dispositivos en el podcast 'Joe Rogan Experience', donde ya indicó que no estaba en trabajando en un 'smartphone'. En ese momento sí compartió que el futuro de la comunicación móvil tendría que ver con un dispositivo que funcionará como un nodo entre la IA del servidor y la del propio terminal.

Por lo que respecta a fabricantes que se salen del marco tradicional de móviles iPhone o con Android, la propuesta de SpaceX se sumaría a otras tantas como la del Rabbit R1 de Rabbit Inc., o el dispositivo que OpenAI plantea lanzar próximamente de la mano de Jony Ive, el exdirector de diseño de Apple que trabajó codo con codo con Steve Jobs.

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