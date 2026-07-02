Detienen en Turquía a un humorista por "despreciar" el Corán en unos chistes virales

Ankara, 2 jul (EFE).- Un humorista turco con millones de reproducciones en YouTube ha sido detenido este jueves en el aeropuerto de Estambul, tras regresar del extranjero, por "despreciar los valores religiosos" debido a unos chistes sobre el Corán.

La detención del humorista Deniz Göktaş, de 32 años, se produjo por orden de la Fiscalía, que abrió una investigación después de que sectores conservadores afines al Gobierno denunciaran algunos fragmentos de un espectáculo de 'stand-up', difundido en YouTube y convertido en un fenómeno viral tras superar los 8,5 millones de visualizaciones en apenas una semana.

PUBLICIDAD

El comunicado de la Fiscalía, difundido por el diario Cumhuriyet, confirma la detención en el aeropuerto y señala que se le investiga por "despreciar los valores religiosos de una parte del pueblo".

Las críticas se centran en varios comentarios humorísticos sobre el Corán, que sus detractores consideran ofensivos para el islam.

El humorista se refiere a los "cuatro libros" sagrados (en referencia a la Torá, los Salmos, los Evangelios y el Corán) como si fueran obras de una serie literaria.

Bajo ese recurso humorístico, dice que fue "una decisión valiente en el siglo VII" declarar que el Corán sería el último y se pregunta: "¿Y si se le ocurre una nueva idea después de decir: 'este es el último'?"

Sectores conservadores critican especialmente ese pasaje como un insulto al Corán.

El espectáculo también incluye referencias satíricas a Erdogan y a su larga trayectoria en el poder, ya que ha sido primer ministro o presidente desde 2003.

El humorista describe al mandatario como alguien que ha evolucionado "de un dictador tímido a un dictador en paz con su propia identidad".

En otro momento afirma, en tono irónico, que le gustaría convertirse en terapeuta del presidente, aunque asegura que nunca lo contratarían porque el puesto acabaría en manos de un familiar.

Las bromas tampoco se limitaron al Gobierno, ya que durante el mismo espectáculo, el comediante satiriza al encarcelado alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.EFE