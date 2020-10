Raúl Fernández vuelve a lo más alto

El piloto español del equipo de Moto 3 Red Bull KTM Raúl Fernández durante unos entrenamientos. EFE/Alejandro García/Archivo

Madrid, 10 oct (EFE).- El español Raúl Fernández (KTM) volvió a lo más alto de la tabla al ser el más rápido en el cómputo global de los entrenamientos libres para el Gran Premio de Francia de Moto3 que se disputa en el circuito de Le Mans.

Fernández superó a una amplia representación italiana formada por Celestino Vietti (KTM), Romano Fenati (Husqvarna), Andrea Migno (KTM) y Tony Arbolino (Honda), con el anterior líder del mundial, el español Albert Arenas (KTM), sexto.

El hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda), el malasio Khairul Idham Pawi (Honda), el italiano Riccardo Rossi (KTM) y el checo Filip Salac ya partieron con el hándicap de saber que habían sido penalizados con no disputar los últimos quince minutos de la sesión de entrenamientos por su conducción antideportiva reiterada, lo que les obligaba a exprimir al máximo sus posibilidades en los primeros veinticinco minutos.

Y no defraudó Rodrigo, pues enseguida se puso líder de la categoría, aplicándose a fondo desde el minuto uno para rodar en 1:43.098, perseguido por el italiano Romano Fenati (Husqvarna) y los españoles Jaume Masiá (Honda), Albert Arenas (KTM) y Raúl Fernández (KTM).

Justo cuando Gabriel Rodrigo tenía que entrar ya en su taller para cumplir con la penalización impuesta, por detrás llegó Jaume Masiá para batir su mejor tiempo y establecer una nueva marca de referencia con 1:43.040, aunque tras él fue el italiano Celestino Vietti (KTM), el primero en romper la barrera de los 43 segundos al rodar en 1:42.930.

A ambos los superó poco después un inspirado Romano Fenati, que encadenó un par de vueltas rápidas hasta parar el mejor crono en 1:42.537, perseguido por el español Raúl Fernández, que poco después se encaramó al liderato al marca 1:42.413, y con Vietti tercero.

Raúl Fernández mostró una ambición sin límite al encadenar una serie de vueltas rápidas que le consolidaron en la primera posición, primero con 1:42.252 y después con 1:42.153.

Gabriel Rodrigo, que se había marchado a su taller líder para cumplir con la penalización impuesta por Dirección de Carrera, estaba en la decimocuarta posición, justo en el último puesto con derecho a acceder directamente a la segunda clasificación, pero que no logró al verse superado por hasta seis pilotos más en su última vuelta, lo que le relegó a la vigésima plaza.

Sí logró el objetivo el líder del mundial, Ai Ogura (Honda), que con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta se situó decimocuarto y por tanto clasificado para la segunda tanda oficial, como también su máximo rival, Albert Arenas, y también los español Raúl Fernández, que fue líder claro de la sesión, Jaume Masiá, noveno, por delante de Sergio García (Estrella Galicia 0'0 Honda) y Carlos Tatay (KTM).

Alonso López (Husqvarna) acabó vigésimo segundo y tendrá que pasar por la primera clasificación.